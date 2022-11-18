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В результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?