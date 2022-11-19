Система Orphus

Смешной слоненок вмешался в репортаж

18.11.2022, 16:57 3111
Смешной слоненок вмешался в репортаж
Фото: кадр из видео
 

новости по теме

КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента

18.11.2022, 14:04 4091
КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента
Фото: кадр из видео
 

В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA

17.11.2022, 17:00 8876
В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA
Фото: кадр из видео
 

Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС

17.11.2022, 15:57 9431
Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС
Фото: Акорда
 

Алматинский снег радует малыша Джима

17.11.2022, 15:49 9716
Алматинский снег радует малыша Джима
Фото: кадр из видео
Белорукий гиббон на руках у своей приемной мамы - заведующей секцией приматов Алматинского зоопарка Шолпан Абдибековой. Снег для него не в новинку - он живет в зоопарке уже 3 года.
 
 

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы

16.11.2022, 23:03 13061
Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы
Фото: t.me/bort_01
 

В столичном аэропорту протекает крыша

16.11.2022, 22:58 13281
В столичном аэропорту протекает крыша
Фото: Кадр с видео

 

Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

16.11.2022, 16:32 14146
Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы
Фото: telegram/БОРТ №1
 

В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли

15.11.2022, 09:59 16841
В Мангистауской области сгорел автомобиль, два человека погибли
Фото: Кадр с видео
Авария произошла 14 ноября в 21.45. По сообщению очевидцев, автотранспорт загорелся после того, как попал в аварию.


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов