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В Казахстане выбирают президента

20.11.2022, 09:46 3561
В Казахстане выбирают президента
 

новости по теме

Токаев проголосовал на выборах президента РК

20.11.2022, 09:00 2436
Токаев проголосовал на выборах президента РК
Фото: Акорда
 

Смешной слоненок вмешался в репортаж

18.11.2022, 16:57 10056
Смешной слоненок вмешался в репортаж
Фото: кадр из видео
 

КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента

18.11.2022, 14:04 11041
КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента
Фото: кадр из видео
 

В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA

17.11.2022, 17:00 15826
В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA
Фото: кадр из видео
 

Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС

17.11.2022, 15:57 16381
Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС
Фото: Акорда
 

Алматинский снег радует малыша Джима

17.11.2022, 15:49 16666
Алматинский снег радует малыша Джима
Фото: кадр из видео
Белорукий гиббон на руках у своей приемной мамы - заведующей секцией приматов Алматинского зоопарка Шолпан Абдибековой. Снег для него не в новинку - он живет в зоопарке уже 3 года.
 
 

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы

16.11.2022, 23:03 20006
Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы
Фото: t.me/bort_01
 

В столичном аэропорту протекает крыша

16.11.2022, 22:58 19956
В столичном аэропорту протекает крыша
Фото: Кадр с видео

 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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