Система Orphus

Главные новости Казахстана. Выпуск от 24.11.2022 Kazakhstan Today

25.11.2022, 00:57 986
Главные новости Казахстана. Выпуск от 24.11.2022 Kazakhstan Today
 

новости по теме

Вышел финальный трейлер новой части "Аватара"

22.11.2022, 15:26 7156
Вышел финальный трейлер новой части "Аватара"
Фото: geekville.ru
 

При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

22.11.2022, 11:44 7841
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
Фото: Кадр с видео
 

В Казахстане выбирают президента

20.11.2022, 09:46 14171
В Казахстане выбирают президента
 

Токаев проголосовал на выборах президента РК

20.11.2022, 09:00 13101
Токаев проголосовал на выборах президента РК
Фото: Акорда
 

Смешной слоненок вмешался в репортаж

18.11.2022, 16:57 20721
Смешной слоненок вмешался в репортаж
Фото: кадр из видео
 

КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента

18.11.2022, 14:04 21706
КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента
Фото: кадр из видео
 

В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA

17.11.2022, 17:00 26491
В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA
Фото: кадр из видео
 

Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС

17.11.2022, 15:57 26976
Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС
Фото: Акорда
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов