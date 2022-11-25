Главные новости Казахстана. Выпуск от 24.11.2022 Kazakhstan Today
25.11.2022, 00:57 986
новости по теме
Вышел финальный трейлер новой части "Аватара"
22.11.2022, 15:26 7156
Фото: geekville.ru
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
22.11.2022, 11:44 7841
Фото: Кадр с видео
В Казахстане выбирают президента
20.11.2022, 09:46 14171
Токаев проголосовал на выборах президента РК
20.11.2022, 09:00 13101
Фото: Акорда
Смешной слоненок вмешался в репортаж
18.11.2022, 16:57 20721
Фото: кадр из видео
КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента
18.11.2022, 14:04 21706
Фото: кадр из видео
В Алматы появился сад деревьев в форме международного кода города Алматы - ALA
17.11.2022, 17:00 26491
Фото: кадр из видео
Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС
17.11.2022, 15:57 26976
Фото: Акорда
Читаемое
24.11.2022, 08:14В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки 24.11.2022, 08:3025711Генпрокуратура РК проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов 24.11.2022, 11:1821446В Нацбанке рассказали, почему ускоряется инфляция 24.11.2022, 09:1521086Двоих жителей Улытауской области задержали за незаконное хранение оружия 24.11.2022, 09:3020866Вынесен приговор мошенникам, обещавшим должность акима Актобе за $1,5 млн 20.11.2022, 18:13100381Выборы 2022: Явка избирателей на 18.05 составила 67,85% 20.11.2022, 22:1799436Выборы 2022: По предварительным данным, явка составила 69,43% 20.11.2022, 22:0190226В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах 20.11.2022, 20:5583626В Алматы не выявлено нарушений и жалоб со стороны наблюдателей 20.11.2022, 19:2881736На участках за рубежом проголосовали порядка 7400 граждан РК 20.11.2022, 18:13100381Выборы 2022: Явка избирателей на 18.05 составила 67,85% 20.11.2022, 22:1799436Выборы 2022: По предварительным данным, явка составила 69,43% 04.11.2022, 18:2898711В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" 20.11.2022, 22:0190226В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах 04.11.2022, 15:4483861В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?