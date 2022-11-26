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В Астане задержали несколько криминальных авторитетов

25.11.2022, 14:13 4631
В Астане задержали несколько криминальных авторитетов
Фото: кадр из видео
 

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Горнолыжный сезон на Шымбулаке открывается 26 ноября

25.11.2022, 16:08 4071
Горнолыжный сезон на Шымбулаке открывается 26 ноября
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
 

Главные новости Казахстана. Выпуск от 24.11.2022 Kazakhstan Today

25.11.2022, 15:22 6436
Главные новости Казахстана. Выпуск от 24.11.2022 Kazakhstan Today
 

Вышел финальный трейлер новой части "Аватара"

22.11.2022, 15:26 12606
Вышел финальный трейлер новой части "Аватара"
Фото: geekville.ru
 

При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

22.11.2022, 11:44 13271
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
Фото: Кадр с видео
 

В Казахстане выбирают президента

20.11.2022, 09:46 19621
В Казахстане выбирают президента
 

Токаев проголосовал на выборах президента РК

20.11.2022, 09:00 18551
Токаев проголосовал на выборах президента РК
Фото: Акорда
 

Смешной слоненок вмешался в репортаж

18.11.2022, 16:57 26171
Смешной слоненок вмешался в репортаж
Фото: кадр из видео
 

КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента

18.11.2022, 14:04 27001
КНБ РК пресек подготовку беспорядков в день выборов президента
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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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