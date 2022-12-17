



В Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева





Глава государства на расширенном заседании правительства раскритиковал работу акимов и кабмина за проблемы в сфере ЖКХ, инфляцию, и падение качества жизни населения. По его словам, важная инфраструктура изношена и находится в аварийном состоянии. Помимо ТЭЦ, в стране нуждаются в срочном ремонте более полутора тысяч километров тепловых сетей. Их износ составляет в среднем 75%. Глава государства поручил правительству решить данный вопрос в течение трех лет. Он также отметил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет. Министры не смогли обеспечить продовольственную безопасность, подчеркнул Токаев. Из-за низких темпов ввода овощехранилищ сельчане недополучают доходы, а цены на сезонные продукты остаются высокими. Глава государства также затронул тему закредитованности населения. По его словам, объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге. Больше миллиона людей не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Токаев отметил, что качество жизни населения в республике падает, в то время как внимание госорганов приковано больше не к реальным проблемам людей, а к лентам социальных сетей. "Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - подчеркнул глава государства. Он анонсировал масштабные кадровые перестановки и добавил, что работа каждого министра и акима будет оцениваться реальными результатами, а не статистикой и расчетами.





В Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов





В Казахстане с 9 декабря введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Запрет будет действовать в течение полугода. Исключение составят деревянные шпалы из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей.





Генпрокуратура Казахстана заявила о миллиардном хищении в программе АrtSport





Генпрокуратура Казахстана выявила хищения бюджетных средств более чем на миллиард тенге в программе АртСпорт. Для этого коррупционеры разработали изощренную схему по оформлению в кружки и секции детей, которые в реальности никуда не ходили. Кроме того, в ряде регионов обучением школьников занимались не только лица без соответствующей квалификации и образования, но и ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности. Ранее акимат Алматы заявил о серьезных недоработках платформы. В свою очередь разработчик платформы, компания СофтДЕко, известила акимат о закрытии доступа к платформе из-за неоплаченных услуг сайта. В акимате, в свою очередь, сообщили, что оплата не может быть произведена на законных основаниях, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации. Ранее в комитете по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта заявили, что для стопроцентного охвата детей и полноценного функционирования проекта бесплатных кружков и секций в год необходимо порядка 500 млрд тенге. Напомним, программа "Артспорт" в Казахстане была запущена во втором полугодии 2021 года. Она предусматривала возможность бесплатно заниматься в спортивных кружках и различных секциях всем детям в возрасте от 4 до 17 лет.





В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Аргентина





На этой неделе стали известны финалисты чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля. Следом сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и тоже вышла в финал. Завершающий футбольный поединок, на котором сборные Аргентины и Франции будут бороться за мировое первенство, состоится 18 декабря, в катарском Лусаиле. Прямая трансляция матча начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.