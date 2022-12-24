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В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената





15 декабря в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента страны.





В период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов на 20 мест верхней палаты. Таким образом, конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место, сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.





Средний возраст кандидатов - 50,5 года. Самому молодому - 30 лет, самому взрослому - 74 года. Четверть кандидатов - женщины, уточнил спикер.





В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов, который продлится до 24 декабря текущего года.





Напомним, в Казахстане выборы депутатов сената пройдут 14 января 2023 года. На выборах голосуют не избиратели, а выборщики - депутаты маслихатов (местные представительные органы).









В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия





Казахстан планирует защитить свое информационное пространство от внешнего воздействия.





Проект указа главы государства об утверждении информационной доктрины опубликовали для публичного обсуждения.





Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.









Пытки, рейдерство, незаконное изъятие органов: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных с 2024 года





В Казахстане со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления.





Присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов.





Соответствующий законопроект на прошлой неделе приняли депутаты парламента страны.





Документ предлагает расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений. В целом подсудности суда присяжных будут отнесены 44 состава.





При этом присяжные не будут рассматривать дела, связанные с экстремизмом, терроризмом и изнасилованием несовершеннолетних.





Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.









Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге





Активы на более чем 600 млрд тенге ($1,2 млрд) возвращены государству за 11 месяцев. Об этом на прошлой неделе доложил президенту страны председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.





Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге ($766 млн).





Изъятые средства по поручению президента направят на строительство школ.









Туристский взнос с 2023 года будут платить иностранцы в Алматы





Маслихат Алматы намерен утвердить 5-процентную ставку от стоимости пребывания туриста в южной столице.





Соответствующий проект решения опубликован и доступен для публичного обсуждения до конца года.





Туристский взнос также предлагается ввести в Астане и Петропавловске.









В Казахстане объявляют кредитные каникулы для солдат срочной службы





Кредитные каникулы введут для солдат срочной службы в Казахстане.





Меморандум о замораживании всех займов подписали Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.





На период прохождения воинской службы будут "заморожены" кредиты срочников во всех банках и микрофинансовых организациях.





Кроме того, в период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков по взысканию задолженности, продаже жилья и выселению семьи заемщика.









Десять лучших шахматистов мира приедут на чемпионат в Алматы





В Алматы в конце декабря состоится чемпионат мира по шахматам.





На сегодняшний день о своем участии в нем заявили около 300 шахматистов из 70 стран мира, в том числе и все участники рейтинга топ-10, сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.





Среди них Магнус Карлсен, Фабиан Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Нодирбек Абдусатторов.





От Казахстана в чемпионате принимают участие 25 спортсменов. В женскую сборную вошли Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова, Амина Кайырбекова, Асель Серикбай, Назерке Нургали.





Чемпионат мира по шахматам пройдет с 25 по 30 декабря. Призовой фонд составляет $1 млн.