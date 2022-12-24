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Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы
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Молодой балет Алма-Аты
Фото: vecher.kz
21.12.2022, 23:17 7116
Пытки, рейдерство, незаконное изъятие органов: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных. Обзор новостей Kazakhstan Today за 21 декабря 2022 года
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената
15 декабря в Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента страны.
В период с 29 ноября по 14 декабря текущего года по республике было выдвинуто 130 кандидатов на 20 мест верхней палаты. Таким образом, конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место, сообщил зампредседателя ЦИК Константин Петров.
Средний возраст кандидатов - 50,5 года. Самому молодому - 30 лет, самому взрослому - 74 года. Четверть кандидатов - женщины, уточнил спикер.
В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов, который продлится до 24 декабря текущего года.
Напомним, в Казахстане выборы депутатов сената пройдут 14 января 2023 года. На выборах голосуют не избиратели, а выборщики - депутаты маслихатов (местные представительные органы).
В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия
Казахстан планирует защитить свое информационное пространство от внешнего воздействия.
Проект указа главы государства об утверждении информационной доктрины опубликовали для публичного обсуждения.
Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений. А также обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешние вызовы и риски.
Пытки, рейдерство, незаконное изъятие органов: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных с 2024 года
В Казахстане со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления.
Присяжные будут рассматривать дела о пытках, рейдерстве, незаконном изъятии органов.
Соответствующий законопроект на прошлой неделе приняли депутаты парламента страны.
Документ предлагает расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений. В целом подсудности суда присяжных будут отнесены 44 состава.
При этом присяжные не будут рассматривать дела, связанные с экстремизмом, терроризмом и изнасилованием несовершеннолетних.
Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.
Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге
Активы на более чем 600 млрд тенге ($1,2 млрд) возвращены государству за 11 месяцев. Об этом на прошлой неделе доложил президенту страны председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.
Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге ($766 млн).
Изъятые средства по поручению президента направят на строительство школ.
Туристский взнос с 2023 года будут платить иностранцы в Алматы
Маслихат Алматы намерен утвердить 5-процентную ставку от стоимости пребывания туриста в южной столице.
Соответствующий проект решения опубликован и доступен для публичного обсуждения до конца года.
Туристский взнос также предлагается ввести в Астане и Петропавловске.
В Казахстане объявляют кредитные каникулы для солдат срочной службы
Кредитные каникулы введут для солдат срочной службы в Казахстане.
Меморандум о замораживании всех займов подписали Министерство обороны и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
На период прохождения воинской службы будут "заморожены" кредиты срочников во всех банках и микрофинансовых организациях.
Кроме того, в период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков по взысканию задолженности, продаже жилья и выселению семьи заемщика.
Десять лучших шахматистов мира приедут на чемпионат в Алматы
В Алматы в конце декабря состоится чемпионат мира по шахматам.
На сегодняшний день о своем участии в нем заявили около 300 шахматистов из 70 стран мира, в том числе и все участники рейтинга топ-10, сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Среди них Магнус Карлсен, Фабиан Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Нодирбек Абдусатторов.
От Казахстана в чемпионате принимают участие 25 спортсменов. В женскую сборную вошли Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Динара Садуакасова, Меруерт Камалиденова, Амина Кайырбекова, Асель Серикбай, Назерке Нургали.
Чемпионат мира по шахматам пройдет с 25 по 30 декабря. Призовой фонд составляет $1 млн.
21.12.2022, 16:03 9256
Как восстанавливают сожженное во время январских беспорядков здание акимата Алматы
Фото: кадр из видео
Реконструкцию планируется завершить во втором квартале 2023 года.
В начале января участники беспорядков захватили и сожгли городской акимат. Жертвами январской трагедии стали 238 человек.
20.12.2022, 18:32 11771
Завершается строительство крупнейшего в Центральной Азии инфраструктурного дорожного проекта - БАКАД
Фото: кадр из видео
В настоящее время все основные работы по строительству автодороги завершены. Ведется благоустройство и установка системы взимания платы за проезд. Согласно закону о концессиях проекты передаются инвесторам только после принятия государством на баланс. В этой связи ввод в эксплуатацию планируется во второй половине 2023 года", - сказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.
20.12.2022, 10:34 12776
Главную елку страны зажгли в Астане
Фото: акимат Астаны
19 декабря в столице на площади у выставочного комплекса EXPO состоялась церемония зажжения главной елки страны, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Высота новогодней елки составляет 25 метров. Украшена она сотнями светящихся снежинок. В украшении главного атрибута праздника использовалось 750 метров гирлянды, 360 единиц стробоскоп и более 900 елочных шаров.
16.12.2022, 12:25 23021
Следующий год будет более трудным и сложным, чем нынешний. Обзор новостей от 16.12.2022 Kazakhstan Today
В Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева
Глава государства на расширенном заседании правительства раскритиковал работу акимов и кабмина за проблемы в сфере ЖКХ, инфляцию, и падение качества жизни населения. По его словам, важная инфраструктура изношена и находится в аварийном состоянии. Помимо ТЭЦ, в стране нуждаются в срочном ремонте более полутора тысяч километров тепловых сетей. Их износ составляет в среднем 75%. Глава государства поручил правительству решить данный вопрос в течение трех лет. Он также отметил, что инфляция в стране достигла исторического максимума за последние 14 лет. Министры не смогли обеспечить продовольственную безопасность, подчеркнул Токаев. Из-за низких темпов ввода овощехранилищ сельчане недополучают доходы, а цены на сезонные продукты остаются высокими. Глава государства также затронул тему закредитованности населения. По его словам, объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге. Больше миллиона людей не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Токаев отметил, что качество жизни населения в республике падает, в то время как внимание госорганов приковано больше не к реальным проблемам людей, а к лентам социальных сетей. "Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - подчеркнул глава государства. Он анонсировал масштабные кадровые перестановки и добавил, что работа каждого министра и акима будет оцениваться реальными результатами, а не статистикой и расчетами.
В Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
В Казахстане с 9 декабря введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Запрет будет действовать в течение полугода. Исключение составят деревянные шпалы из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей.
Генпрокуратура Казахстана заявила о миллиардном хищении в программе АrtSport
Генпрокуратура Казахстана выявила хищения бюджетных средств более чем на миллиард тенге в программе АртСпорт. Для этого коррупционеры разработали изощренную схему по оформлению в кружки и секции детей, которые в реальности никуда не ходили. Кроме того, в ряде регионов обучением школьников занимались не только лица без соответствующей квалификации и образования, но и ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности. Ранее акимат Алматы заявил о серьезных недоработках платформы. В свою очередь разработчик платформы, компания SoftDeCo, известила акимат о закрытии доступа к платформе из-за неоплаченных услуг сайта. В акимате, в свою очередь, сообщили, что оплата не может быть произведена на законных основаниях, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации. Ранее в комитете по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта заявили, что для стопроцентного охвата детей и полноценного функционирования проекта бесплатных кружков и секций в год необходимо порядка 500 млрд тенге. Напомним, программа "Артспорт" в Казахстане была запущена во втором полугодии 2021 года. Она предусматривала возможность бесплатно заниматься в спортивных кружках и различных секциях всем детям в возрасте от 4 до 17 лет.
В финале чемпионата мира по футболу сыграют Франция и Аргентина
На этой неделе стали известны финалисты чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля. Следом сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и тоже вышла в финал. Завершающий футбольный поединок, на котором сборные Аргентины и Франции будут бороться за мировое первенство, состоится 18 декабря, в катарском Лусаиле. Прямая трансляция матча начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
16.12.2022, 10:45 24781
По поручению Токаева в Казахстане запущено мобильное приложение Quryltai
15.12.2022, 14:53 27031
В Усть-Каменогорске за сутки выпало больше полуметра снега
Фото: Кадр с видео
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?