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05.01.2023, 12:17 2661

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм

ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.

 
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04.01.2023, 16:38 5386

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда

Президент осмотрел новое административное здание Конституционного Суда
Фото: telegram/bort_01
 
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04.01.2023, 12:01 6121

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы

Самые лучшие рождественские и новогодние мультфильмы
Фото: Кадр с видео
 
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31.12.2022, 11:26 15296

Новогодние путешествия по городам мира

Новогодние путешествия по городам мира
Фото: dreamsinparis.com








 
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30.12.2022, 16:20 18121

Настроение Рождества и Нового года

Настроение Рождества и Нового года
Фото: Кадр с видео
 
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29.12.2022, 22:25 20291

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года

Обзор новостей Kazakhstan Today от 29 декабря 2022 года
 
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28.12.2022, 12:40 25116

Ледяной "вулкан" в Алматинской области

Ледяной "вулкан" в Алматинской области
Фото: kolesa.kz
 
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28.12.2022, 11:45 24796

ТОП стран по добыче урана в год

ТОП стран по добыче урана в год
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26.12.2022, 14:04 33201

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС

Отражение Солнца в Тихом океане, вид с МКС
Фото: кадр из видео
 
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Теги:МКСокеан

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