05.01.2023, 12:17 2661
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ: Генпрокуратура о январских событиях 2022 года в Казахстане. Документальный фильм
Фото: facebook-Anatoliy Ivanov-Weisskopf
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С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today приводит хронологию трагических событий.
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