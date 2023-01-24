23.01.2023, 16:49 1401
В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
новости по теме
22.01.2023, 10:47 2091
Визит главы государства в Костанайскую область
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
20.01.2023, 23:10 8271
Завораживающая красота замерзшего Каспия
Фото: instagram / azamat_sarsenbayev
Рассказать друзьям
Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.
19.01.2023, 22:30 10941
В Казахстане празднуют Крещение
Рассказать друзьям
17.01.2023, 11:02 16086
Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
15.01.2023, 18:10 20786
Более 70 человек на борту: в Непале произошло крушение самолета
Фото: telegram / rian_ru
Рассказать друзьям
15.01.2023, 17:55 21136
Пожар на складах возле барахолки в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Силы и средства ДЧС были направлены на место пожара в 9.26. По прибытии в 9.31 пожарных расчетов происходило горение открытым пламенем и обрушение кровли.
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
При ликвидации пожара задействовано: 91 человек личного состава, 23 единицы техники, водовоз ССА, 2 водовоза "Алматы су".
Пожар локализован в 12.42.
10.01.2023, 23:20 28546
Пожар в многоэтажном жилом доме в Караганде
Фото: Кадры с видео
Рассказать друзьям
06.01.2023, 14:52 36146
Итоги деятельности президента Токаева, юбилей "Медеу" и чемпионат мира по шахматам. Обзор новостей KAZAKHSTAN TODAY на 03.01.2023
Рассказать друзьям
Читаемое
23.01.2023, 08:35В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей 23.01.2023, 08:5231466Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения 23.01.2023, 11:5325106Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023, 13:2822766Вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана 23.01.2023, 10:0522696Глава департамента Минобороны подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 18.01.2023, 10:12183081В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 19.01.2023, 12:33183006По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге 17.01.2023, 14:56177816В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан 19.01.2023, 09:40172746Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 01.01.2023, 00:40239196Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55222391Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53217836В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26209116Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?