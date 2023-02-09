07.02.2023, 22:24 2891
В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
Фото: twitter/@SooyasSystem
Рассказать друзьям
новости по теме
04.02.2023, 21:38 14506
Нацбанк Казахстана первым в мире выпустил монету с уникальной 3D-технологией сверхвысокого рельефа
Фото: nationalbank.kz
Рассказать друзьям
Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Монеты изготовили с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний был получен опытный образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире.
03.02.2023, 22:41 18736
В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
03.02.2023, 07:01 21496
В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
Рассказать друзьям
Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.
01.02.2023, 22:26 26531
Космос от первого лица
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
30.01.2023, 11:10 31391
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
26.01.2023, 16:53 41491
Столичный театр Astana Musical выступил в жанре хор-концерта
Рассказать друзьям
26.01.2023, 16:36 41811
Фламинго прилетели раньше срока на озеро Караколь в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
26.01.2023, 09:29 42176
Как готовят морских пехотинцев в Казахстане
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Читаемое
08.02.2023, 08:10Казахстанец пропал во время землетрясения в Турции 08.02.2023, 09:2847261В 2022 году Казахстан открыл 10 новых авиамаршрутов в семь стран 08.02.2023, 09:4746236Казахстанцы вернулись из Турции бортом МЧС 08.02.2023, 09:0138631Казахстан выделит миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции 08.02.2023, 09:1337206В Экибастузе проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения 03.02.2023, 10:12235181В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28226386Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07210611В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46209096В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 04.02.2023, 14:13197276В Алматы временно изменятся схемы движения некоторых автобусов 03.02.2023, 10:12235181В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 16.01.2023, 11:55231801Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53227351В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 03.02.2023, 15:28226386Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22225326"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?