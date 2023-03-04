03.03.2023, 17:08 6376
В Алматы зацвели первые подснежники
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В ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.
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03.03.2023, 14:20 6061
Более 70 автомобилей стали заложниками непогоды в Абайском районе
Фото: МЧС РК
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02.03.2023, 13:48 10431
На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко
Фото: Кадр с видео
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Вулкан Эбеко, который находится на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 4,5 километра над уровнем моря.
01.03.2023, 17:55 12701
В МИД прокомментировали ситуацию с "шенгеном" для казахстанцев
Фото: Depositphotos
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С 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
28.02.2023, 13:48 16326
Фильм о готовности страны к возможному сильному землетрясению
Фото: МЧС РК
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Телерадиокомплекс президента РК представил документальный фильм "Безопасное завтра" о готовности страны к возможному сильному землетрясению.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью, и разрушительное землетрясение в Турции заставляет задуматься, насколько страна готова к подобного рода бедствиям.
21.02.2023, 16:04 27096
В соцсетях появилось видео голубой вспышки в небе перед землетрясением в Турции и Сирии
19.02.2023, 09:27 40081
В Алматы встретили казахстанских спасателей
Фото: МЧС РК
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18.02.2023, 22:52 40711
Институт сейсмологии в Алматы
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В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.
Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.
17.02.2023, 14:15 40101
Лайфхаки от спасателей : как выжить в зимнем лесу
Фото: МЧС РК
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Спасатели ДЧС ВКО провели учения, чтобы ознакомить с правилами выживания в зимних условиях, когда самопроизвольно сошла лавина.
Лайфхак от спасателей 1: Если вы идете в лыжный поход, то имейте в виду, что мазь для смазывания лыж прекрасно подходит для разжигания костра, т.к. в них содержится парафин.
Лайфхак 2: На маршруте нужно замечать потенциальный источник для растопки. Идеально подходят охотничьи спички, огниво или турбозажигалка.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?