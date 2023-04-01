31.03.2023, 11:08 5136

Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра

Видео с марсианскими пейзажами сняли в урочище Бозжыра
Фото: Кадр с видео
 
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27.03.2023, 12:18 18586

Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина

Сотрудники КНБ изъяли свыше 100 килограммов героина
Фото: КНБ РК
 
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27.03.2023, 12:12 18886

Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию

Сборная Казахстана по футболу сенсационно победила Данию
Фото: Sports.kz

 
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21.03.2023, 22:12 36071

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Шоу конных наездников Nomad Stunts

Фото: telegram / aqorda_resmi


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21.03.2023, 12:47 38176

В Астане отмечают Наурыз мейрамы  

В Астане отмечают Наурыз мейрамы
Фото: Акорда
 
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Теги:ТокаевПразднованиеНаурыз
19.03.2023, 18:06 44246

В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты

В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты

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16.03.2023, 23:27 53381

Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику

Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику
Фото: Акорда




 
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15.03.2023, 20:03 58361

Усть-Каменогорские пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика

Усть-Каменогорские пожарные исполнили мечту пятилетнего мальчика
Фото: МЧС РК
 
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09.03.2023, 15:47 75066

Ураганный ветер в Павлодарской области сорвал крышу школы

Ураганный ветер в Павлодарской области сорвал крышу школы
Фото: МЧС РК
 
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