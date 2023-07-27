19.07.2023, 10:24 28156

Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия

Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия
Фото: Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

26.07.2023, 18:40 3361

В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень

В Экибастузе произошел взрыв на АЗС: погиб 17-летний парень
Фото: МЧС РК


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

26.07.2023, 16:49 2961

Три гола за шесть минут: "Астана" проиграла "Динамо" со счетом 4:0

Три гола за шесть минут: "Астана" проиграла "Динамо" со счетом 4:0
Фото: Скрин с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.07.2023, 10:47 14001

В горах Алматы сошел сель

В горах Алматы сошел сель
Фото: instagram/kazselezashita
21 июля 2023 года на территории Алматинской области произошел ряд чрезвычайных происшествий, вызванных сильными осадками. Ситуация находится под контролем, оказывается вся необходимая помощь жителям сел, находящимся в зоне селевого риска.


В результате негативного воздействия селевого паводка в 00.30 22 июля 2023 года на бревноуловителе плотины Талгар произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. В результате чего образовалась промоина длиной 5,5 метра, шириной 3 метра, глубина - 1,2, объемом около 20 кубометров. Восстановление промоины планируется провести собственными силами филиала. После получения сигнала "СЕЛЬ" в оперативном порядке была проведена эвакуация отдыхающих из зоны селевого риска (ориентировочно 150 человек).

21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород. Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.07.2023, 09:47 13481

Шарипханов о предстоящей трансформации МЧС

Шарипханов о предстоящей трансформации МЧС
Фото: Скрин с видео
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.07.2023, 11:57 22786

Двое тигрят появились на свет в Карагандинском зоопарке

Двое тигрят появились на свет в Карагандинском зоопарке
Фото: Кадр с видео

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.07.2023, 11:16 32606

Ирбиса, найденного весной в истощенном состоянии в Алматинской области, выпустили на волю

Ирбиса, найденного весной в истощенном состоянии в Алматинской области, выпустили на волю
Фото: Кадр с видео
Алматинский зоопарк выпустил на свободу снежного барса, которого в истощенном состоянии обнаружили в апреле этого года близ поселка Сарбастау в Алматинской области.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

14.07.2023, 17:28 40216

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов

В Актау прошел парад кораблей и шоу вертолетов
Фото: акимат Мангистауской области

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.07.2023, 20:03 47261

В KPI сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность

В KPI сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность
Фото: kpi.kz

"Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." - комплекс по производству полипропилена на западе Казахстана.



  • Проектная мощность - 500 тыс. тонн гранулированного полипропилена в год.
  • Строительство комплекса обеспечило работой 4 000 человек, 600 работают с момента ввода в эксплуатацию.
  • В процессе реализации проекта было задействовано 43 казахстанских компании.
  • KPI заключило с ЕАБР договор на 150 млн долларов. Средства направят на текущие операционные цели.
  • С выходом на проектную мощность внутренний спрос Казахстана будет полностью удовлетворен.
  • Выход на проектную мощность планируется в августе этого года, после ремонтных работ.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      16 июня состоялось открытие БАКАД, профинансированных ЕАБР. Как вы считаете, является ли БАКАД принципиальным решением трансграничных и логистических проблем?

      Архив опросов