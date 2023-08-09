Фото: Кадр с видео

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На кадрах видно, как лежавшего под водой без сознания мальчика вытаскивает девушка-спасатель. После чего его перехватывает мужчина и на помощь ему спешит женщина, которая сделала ребенку сердечно-легочную реанимацию.





Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Родители выразили благодарность всем, кто участвовал в спасении их ребенка.



