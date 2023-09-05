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В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги. Это первая мягкая посадка на другом небесном теле для Индии, ставшей четвертой страной, которая смогла реализовать подобное на земном спутнике. Кроме того, это первая посадка в приполярной области Селены, где грунт богат водным льдом, сообщает Naked Science. В 15.33 по московскому времени 23 августа 2023 года посадочный аппарат "Чандраян-3" с шестиколесным луноходом сел на естественный спутник нашей планеты. Мягкую посадку обеспечивали четыре двигателя малой варьируемой тяги.









Индия стала четвертой страной, сумевшей успешно посадить космический аппарат на поверхность спутника Земли.





Ключевой задачей индийской миссии была успешная мягкая посадка. Дело не только в том, что ранее за пять лет из 12 посланных к Луне аппаратов девять не смогли отработать нормально, но и в том, что конкретно индийский "Чандраян-2" в 2019 году разбился при попытке мягкой посадки, уничтожив при этом свой луноход (аналогичное произошло с "Луной-25"). Успех высадки в очень сложной для этого приполярной зоне - существенный шаг вперед для индийской лунной программы.



