11.09.2023, 10:06 8471
Сборная Казахстана по футболу одержала победу в отборочном турнире Евро-2024
новости по теме
06.09.2023, 16:32 18781
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
- Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
- Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
- Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
- Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
- Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля
05.09.2023, 18:46 22376
Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.
На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.
03.09.2023, 09:24 32566
Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
Рассказать друзьям
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
02.09.2023, 14:38 32096
1 сентября - День знаний
Рассказать друзьям
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
01.09.2023, 23:12 39826
Полицейские разъясняют алматинцам новые правила пользования электросамокатами
Рассказать друзьям
Праворазъяснительная работа проходит в формате акции, при участии волонтеров.
Напомним, с 30 августа вступили в силу ограничения для водителей электросамокатов.
01.09.2023, 10:14 41961
"Астана" вышла в групповой этап еврокубков
Фото: instagram/fca.astana
Рассказать друзьям
29.08.2023, 09:49 51541
Рыбакина начала US Open с разгромной победы
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
28.08.2023, 09:54 50671
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Астану. Лидеры стран открыли День культуры Таджикистана в Казахстане, посетив выставки народного творчества и сельского хозяйства Таджикистана.
Также главы государств обсудили перспективы развития торгового сотрудничества.
Читаемое
15.09.2023, 09:35Акимат Алматы опубликовал список ЖК, где не рекомендуется покупать жилье 15.09.2023, 10:482866В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков 15.09.2023, 09:462146Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале 15.09.2023, 10:281861Жители Шымкента осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро 15.09.2023, 11:251576Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 08.09.2023, 16:17152841Сейсмотренировки пройдут по всему Казахстану 11 сентября 08.09.2023, 20:51145356В Алматы наградили заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку 08.09.2023, 15:04129216Жители Петропавловска в выходные останутся без воды 09.09.2023, 18:48119371Авиарейсы в Тель-Авив запустили из Алматы 08.09.2023, 13:22106836Перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане 21.08.2023, 15:01523171Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 18.08.2023, 11:21508196С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 24.08.2023, 17:31493201Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 17.08.2023, 16:55466496В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 25.08.2023, 10:41435076Учебный год для школьников завершится 25 мая
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?