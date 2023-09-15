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Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.





На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.



