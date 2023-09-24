23.09.2023, 23:19 1651

В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр

В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр
Фото: Синьхуа
В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчет до соревнований.

 
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Теги:Азиатские игры

новости по теме

22.09.2023, 11:52 4806

В Алматы прошло международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана

В Алматы прошло международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана
Фото: polisia.kz
В ходе учений специалисты-кинологи обменялись опытом по внедрению передового опыта обучения кинологов и дрессировке служебно-розыскных собак, практическому использованию собак в различных оперативных задачах: от поиска наркотиков до работы с законсервированными запахами с мест преступлений, сообщает Polisia.kz.


Особое внимание было уделено участию кинологических служб в выявлении синтетических наркотиков, героина и марихуаны. Были проведены практические занятия кинологов со служебными собаками на базе АО "Казпочта". Здесь отрабатывалась тактика исследования почтовых отправлений на наличие в них наркотиков.
 
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20.09.2023, 11:40 9891

Наводнение в Ливии: погибло более 11 тысяч человек

Наводнение в Ливии: погибло более 11 тысяч человек
Фото: Libyan government
10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.

По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.

 
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15.09.2023, 19:05 20611

Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан

Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
Фото: Акорда

Акорда

Акорда

Акорда

 
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11.09.2023, 10:06 29621

Сборная Казахстана по футболу одержала победу в отборочном турнире Евро-2024

Фото: t.me/ptrkkz


 
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06.09.2023, 16:32 39946

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
  • Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
  • Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
  • Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
  • Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
  • Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
  • Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля

 
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05.09.2023, 18:46 43541

Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак

Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.

На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.

 
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03.09.2023, 09:24 53731

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства

Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавил новые министерства
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.








 
02.09.2023, 14:38 53121

1 сентября - День знаний

1 сентября - День знаний
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.


Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.


 
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Теги:День знанийШкольники

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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