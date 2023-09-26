24.09.2023, 22:39 5796
Казахстанские СМИ посетили Тюменскую область в рамках сотрудничества с Россией
Фото: Kazakhstan Today
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В репортаже Kazakhstan Today музей Петра Ершова, дом Григория Распутина, Тобольский кремль, дом царской семьи Николая II и теплое сибирское гостеприимство
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25.09.2023, 18:26 2941
Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья
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Также известно, что высокогорное озеро № 6 находится на высоте 3550 метров над уровнем моря. Рядом с озером есть горный пик и ледник, который имеет то же название - ледник и пик имени Маншук Маметовой. Высота пика составляет 4194 метра над уровнем моря.
Озеро находится в верховьях Малоалматинского ущелья в горах Алматы, выше урочища Медео. К озеру ведет горная тропа, по которой можно подняться к озеру и далее на перевал и пик Маншук Маметовой.
23.09.2023, 23:19 9721
В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр
Фото: Синьхуа
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В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчет до соревнований.
22.09.2023, 11:52 12781
В Алматы прошло международное специальное учение кинологических служб МВД Казахстана и Кыргызстана
Фото: polisia.kz
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В ходе учений специалисты-кинологи обменялись опытом по внедрению передового опыта обучения кинологов и дрессировке служебно-розыскных собак, практическому использованию собак в различных оперативных задачах: от поиска наркотиков до работы с законсервированными запахами с мест преступлений, сообщает Polisia.kz.
Особое внимание было уделено участию кинологических служб в выявлении синтетических наркотиков, героина и марихуаны. Были проведены практические занятия кинологов со служебными собаками на базе АО "Казпочта". Здесь отрабатывалась тактика исследования почтовых отправлений на наличие в них наркотиков.
20.09.2023, 11:40 17961
Наводнение в Ливии: погибло более 11 тысяч человек
Фото: Libyan government
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10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.
По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.
15.09.2023, 19:05 28681
Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан
Фото: Акорда
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11.09.2023, 10:06 37691
Сборная Казахстана по футболу одержала победу в отборочном турнире Евро-2024
06.09.2023, 16:32 48016
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область
Фото: Акорда
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- Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Генеральным планом города Қонаев
- Глава государства посетил тепличный комплекс ТОО "Lst Agro", специализирующийся на выращивании томатов
- Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов
- Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
- Глава государства посетил Университет имени Сулеймана Демиреля
05.09.2023, 18:46 51281
Тазы. Сокровище нации. Редкая казахская порода собак
Фото: Кадр с видео
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Считается, что на территории Казахстана эти собаки появились более семи тысяч лет назад. Они были настоящей ценностью владельцев: чистокровный породистый пес стоил более полусотни лошадей или пару-тройку верблюдов.
На сегодняшний день тазы считается редкой породой. В основном собаки распространены в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В нашей стране насчитывается порядка 300 чистокровный особей.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?