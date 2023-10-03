02.10.2023, 18:36 2936

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"
Фото: olympic.kz
В эфире совместный спецблок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня" на тему Азиатских игр.


Внимание китайских болельщиков на Азиаде привлекло выступление сборной Казахстана. Эту крупнейшую по площади страну Центральной Азии, граничащую с Китаем, представляют в Ханчжоу 527 (пятьсот двадцать семь) атлетов, выступающих в 45 (сорока пяти) видах спорта. Команда Казахстана особенно сильна в боксе, легкой и тяжелой атлетике, велоспорте на шоссе, брейкдансе и многих других видах спорта.

Первое золото казахстанская сборная выиграла в командных соревнованиях среди женщин в ските.
 
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30.09.2023, 09:37 15826

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня
Фото: Скрин с видео
 
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29.09.2023, 18:08 21136

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае
Фото: Depositphotos
Праздник середины осени, праздник луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.

В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.

 
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28.09.2023, 20:32 26751

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ
Фото: кадр с видео
По итогам трех раундов судьи выставили счет 3:2 в пользу 25-летнего казахстанца.

В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг из Монголии.

 
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28.09.2023, 17:08 27871

Улицы Караганды затопило после дождя

Улицы Караганды затопило после дождя
Фото: Кадр с видео
В социальных сетях распространяется много роликов, демонстрирующих, как ливневая канализация Караганды не справляется с потоком воды после дождя.




 
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26.09.2023, 21:54 34656

На востоке Казахстана выпал снег

На востоке Казахстана выпал снег
Фото: Images | instagram/markakol2023
Пользователи выкладывают фото и видео заснеженных улиц Восточно-Казахстанской области.


 
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25.09.2023, 18:26 41421

Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья

Озеро Маншук в верховьях Малоалматинского ущелья
Также известно, что высокогорное озеро № 6 находится на высоте 3550 метров над уровнем моря. Рядом с озером есть горный пик и ледник, который имеет то же название - ледник и пик имени Маншук Маметовой. Высота пика составляет 4194 метра над уровнем моря.

Озеро находится в верховьях Малоалматинского ущелья в горах Алматы, выше урочища Медео. К озеру ведет горная тропа, по которой можно подняться к озеру и далее на перевал и пик Маншук Маметовой.

 
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24.09.2023, 22:39 44461

Казахстанские СМИ оценили величие Тюменского края

Местные казахи рассказали о сохранении национальных обычаев и родного языка на территории России
Казахстанские СМИ оценили величие Тюменского края
Фото: Kazakhstan Today
Журналисты и блогеры из Казахстана смогли увидеть главные особенности Тюмени и Тюменской области во время организованного в рамках гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации пресс-тура.

Это не только дальнейшее расширение разноплановых связей между двумя странами, через знакомство с регионом, его экономическим и туристическим потенциалом. Это и продвижение объединительной повестки для укрепления взаимного доверия и добрососедства по обе стороны границы", - отметил президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.


Гостей из Казахстана встретили традиционными русскими почестями - караваем и народной песней. Тюмень показала журналистам старинные купеческие поместья, украшенные замысловатыми наличниками окна. Городу 437 лет, большую часть истории Тюмень была глубинкой, но за последние 100 лет местность развилась до внушительных масштабов, став нефтяной столицей России.

Набережная реки Тура в Тюмени/Kazakhstan Today
Мост влюбленных/Kazakhstan Today
Памятник царской семье/Kazakhstan Today
Важным местом для посещения в Тюмени являются термальные источники, в которых содержится много минералов, присутствует железо и йод. Температура воды достигает 45 градусов выше нуля, поэтому тюменцы рекомендуют отдыхать на источниках именно зимой. Контраст температур создаст новое ощущение для каждого, убеждают местные жители. Кроме богатой истории русской глубинки и ее уроженцев, Тюменский край может "угостить" туристов муксуном, стерлядью и пелядью - эти рыбы считаются царскими.


Затем эстафета теплого приема перешла в руки представителей Центра казахской культуры в Ишиме. Местные казахи рассказали о сохранении национальных обычаев и родного языка на территории России. Школьники пригласили казахстанскую делегацию на уроки и продемонстрировали успешные результаты работы укрепления национальной идентичности среди молодежи. Аксакалы же организовали щедрый дастархан, за которым исполнили песни и сыграли на домбре для гостей.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
По словам представителей казахской диаспоры, государство всесторонне поддерживает проведение национальных праздников. Уже в дошкольном возрасте ребятам прививают интерес к особенностям быта казахов и знакомят с обычаями народа соседнего Казахстана.

В Центре проходят абсолютно все национальные и религиозные праздники, участие в которых охотно принимают не только казахи, но и другие народности региона. По их мнению, провокаторы, распространяющие известия о межнациональной розни, не создают каких-либо реальных угроз международной дружбе, поэтому просто остаются без внимания.

Также с журналистами пожелали пообщаться студенты Тюменского индустриального университета, прибывшие на учебу из разных уголков Казахстана. Сотрудничество и академический обмен ТИУ с казахстанскими вузами активно развивается. Сегодня из 1 200 студентов, 600 являются резидентами Казахстана. В рамках пресс-тура подписано соглашение между ТИУ и Федеральной национально-культурной автономии казахов в России для дальнейшей работы по привлечению казахстанцев в опорный вуз Тюмени.

Ершово

Ишим и небольшая деревня Ершово отрекомендовались рассказами о жизни и творчестве русского поэта, прозаика и драматурга Петра Павловича Ершова, автора сказки "Конек-Горбунок". Он родился в Ишиме, известную сказку написал там же, поэтому историки и экскурсоводы музейного комплекса Ершова представляют его образ с особой гордостью и любовью -журналистам показали поселение, в котором родился Ершов. Ныне оно так и называется - Ершово. На месте дома, где жил Петр Павлович, возвели храм. Неподалеку от храма строится конюшня для маленьких лошадей, под стать главному сказочному герою.

Музей П. П. Ершова/Kazakhstan Today
Памятник П. П. Ершову/Kazakhstan Today
Пушкинская карта

Благодаря введению программы "Пушкинская карта" подростки от 14 до 22 лет стали посещать музеи и исторические объекты гораздо чаще. Программа предусматривает выделение определенной денежной суммы каждому подростку исключительно на культурно-историческое просвещение. В 2021 году за первый месяц работы после нововведения музей заработал миллион рублей, несмотря на небольшое количество жителей города. С тех пор руководство комплекса активно занимается модернизацией старого здания и реализацией новых идей, которые могли бы заинтересовать общество.

Тобольск - прежняя столица Сибири

Первым и обязательным пунктом в программе посещения Тобольска был Тобольский кремль, или единственный каменный кремль за Уралом, созданный в XVII-XVIII веках. В России он считается эталоном сибирской архитектуры. В Тобольске находится дом, в котором жили Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и слуги, хранит вековую историю последнего из династии Романовых.

Тобольск/Kazakhstan Today
Вид на Тобольск/Kazakhstan Today
Дом семьи Николая II/Kazakhstan Today
В Покровском селе супружеская пара на собственные деньги основала дом-музей спутника семьи Николая II Григория Распутина.

Музей Григория Распутина в Покровском селе/Kazakhstan Today
Жители области делают все во имя процветания и славы своей малой родины, правды и любви к прошлому и настоящему родного края.

Мы хотим, чтобы Тюменская область и другие регионы России стали ближе и понятнее жителям Республики Казахстан", - заключил президент казахской автономии от имени всех жителей региона.

 
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Теги:ЖурналистРоссияпресс-тур
23.09.2023, 23:19 48156

В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр

В Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр
Фото: Синьхуа
В археологическом парке Лянчжу в городе Ханчжоу зажгли огонь XIX Азиатских игр. По традиции, с этого момента начинается 100-дневный обратный отсчет до соревнований.

 
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Теги:Азиатские игры

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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