Мурал в честь героя-пожарного Аскара Забикулина появился в Акмолинской области
Степногорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Арт-объект с изображением столичного пожарного Аскара Забикулина, погибшего при спасении людей, рискуя собственной жизнью, создали на фасаде СПЧ-3 Степногорска, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Художник Аблайхан Сулейменов работал около 10 дней на многометровой высоте.
По словам начальника УЧС Степногорска Ержана Каппасова, мурал создан в память о герое и специально к профессиональному празднику - Дню спасателя, 19 октября.
Напомним, 16 ноября 2022 года пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина.