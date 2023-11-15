14.11.2023, 11:13 2606
Извержение вулкана Этна в Италии сняли на видео
Фото: Depositphotos
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Вулкан Этна в Италии снова начал извергаться 12 ноября, выбросив в воздух огромный столб пепла.
Извержение началось 12 ноября около трех часов дня по местному времени. Ожидается, что оно продлится несколько дней. В первые часы извержения вулкан издавал сильный гул, а из его жерла выстреливала лава. Примерно к 19.00 по местному времени Этна начала "утихать", интенсивность подземных толчков снизилась. При этом вулканологи заранее знали, что вулкан начнет извергаться примерно в это время, и предупредили об этом население, поэтому паники на Сицилии не было.
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05.11.2023, 19:34 14441
В Японии при извержении подводного вулкана появился новый остров
Фото: кадр из видео
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Специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете заявили об образовании нового острова диаметром около 100 метров в результате извержения подводного вулкана близ японского острова Ио, сообщает РИА Новости.
02.11.2023, 07:50 23941
Официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан
Фото: Akorda
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Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку "Этноаул". На выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт". Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.
Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь, "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы. В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.
На полях казахско-французского бизнес-форума Глава государства встретился с руководителями бизнес структур Франции. В ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.
Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.
25.10.2023, 07:52 42546
Праздничные концерты ко Дню Республики прошли в Казахстане
23.10.2023, 10:32 56956
Казахстанская кобызистка сыграла на кобызе на высоте птичьего полета
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20.10.2023, 19:06 74776
О чем сегодня рассказала Абылкасымова в кулуарах мажилиса
Фото: parlam.kz
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Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank.
Глава АРРФР напомнила о поручении главы государства по привлечению новых иностранных банков в банковский сектор Казахстана. В настоящее время, по ее словам, определяется круг потенциальных инвесторов.
Микрокредиты "до зарплаты" предлагают отменить в Казахстане, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Мы предлагаем и поддерживаем инициативу, чтобы полностью отменить особый вид кредита - так называемый кредит до зарплаты. Как особый вид микрокредита в рамках закона о микрофинансовой деятельности. Эти кредиты сейчас выдают сроком до 45 дней в размере до 50 МРП, и по ним более высокая ставка. Номинальная ставка составляет 15-20% на этот короткий срок времени", - сказала глава агентства в кулуарах мажилиса.
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
По ее словам, сейчас наблюдается рост выданных потребительских кредитов с большими суммами. По ним наблюдается рост просроченной задолженности.
Также в кулуарах мажилиса председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что в Казахстане разрабатывается законопроект, согласно которому Национальный фонд РК будет поддерживать только системно значимые банки.
16.10.2023, 19:18 107756
Мурал в честь героя-пожарного Аскара Забикулина появился в Акмолинской области
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Степногорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Арт-объект с изображением столичного пожарного Аскара Забикулина, погибшего при спасении людей, рискуя собственной жизнью, создали на фасаде СПЧ-3 Степногорска, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Художник Аблайхан Сулейменов работал около 10 дней на многометровой высоте.
По словам начальника УЧС Степногорска Ержана Каппасова, мурал создан в память о герое и специально к профессиональному празднику - Дню спасателя, 19 октября.
Напомним, 16 ноября 2022 года пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в многоэтажном жилом доме на проспекте Момышулы. 17 ноября глава государства подписал указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек, государственными наградами РК.
После происшествия двоим пожарным потребовалась медицинская помощь. 20 ноября стало известно, что в больнице скончался пожарный Аскар Забикулин, за жизнь которого несколько суток боролись врачи. Аскар героически участвовал в спасении людей при пожаре. У Аскара остались жена и двое детей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина.
13.10.2023, 22:42 109636
Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане
Фото: МЧС РК
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Сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации.
Сообщается, что возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован 14 октября.
С начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело 1 погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи", - проинформировали в пресс-службе.
10.10.2023, 22:45 121326
Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: МИД РК
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10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?