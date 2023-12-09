08.12.2023, 21:31 1821
Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?
Фото: Kazakhstan Today
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05.12.2023, 21:21 9561
Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале
Фото: Kazakhstan Today
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ряд ситуаций в сфере образования и ответили на вопросы журналистов.
30.11.2023, 22:18 19646
Пожар в хостеле Алматы: 13 человек погибли
Фото: Скрин с видео
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Рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.
29.11.2023, 22:03 25526
Массовое ДТП произошло на Кульджинском тракте в сторону в Алматы
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По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульджинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz.
На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry. От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно двигавшуюся Mazda 6.
Тем временем BMW все еще двигался по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.
Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догнал еще один Mercedes. В результате аварии пострадали пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.
27.11.2023, 22:21 31586
Побережье Крыма и Кубани накрыл ураган
Фото: Кадр с видео
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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы - до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки - Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым - для всех.
Число погибших от стихии на Кубани и в Крыму увеличилось до 4. Краснодарская прокуратура сообщила РИА Новости, что тело мужчины обнаружили в Новороссийске.
26.11.2023, 07:31 39501
В кулуарах правительства: 1,5 трлн тенге из ЕНПФ в проекты, выкуп АМТ, бытовое насилие, строительство АЭС, повышение цен и др.
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Возвращенные в Казахстан незаконно выведенные активы будут направлены на реализацию важных проектов в социальной сфере, в инфраструктурные проекты, а также инвестированы в производство с созданием новых рабочих мест.
На сегодня возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них порядка 600 млн долларов из-за рубежа. Это будет продолжаться", - сообщил премьер.
Подписать заключительный договор купли-продажи "АрселорМиттал Темиртау" планируется на следующей неделе.
Мы себе ставили дедлайн - до конца ноября завершить юридическое оформление этой сделки, и мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного. На следующей неделе, думаю, завершим и после этого мы вас уже проинформируем", - рассказал Смаилов.
Правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.
Я не приемлю какого-либо насилия. Тем более я сам воспитываю дочерей, мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности в будущем и жили без какого-либо бытового насилия. Какой родитель пожелает такого детям", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал возможность выделения средств из ЕНПФ на реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов.
"Данный вопрос был ранее обсужден и поддержан на государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Речь идет о сумме в 1,5 трлн тенге", - сообщил премьер.
"Данный вопрос был ранее обсужден и поддержан на государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Речь идет о сумме в 1,5 трлн тенге", - сообщил премьер.
Сезонное повышение цен на продукты питания ожидается в Казахстане, в кулуарах мажилиса парламента министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев рассказал, какие позиции вырастут в цене.
Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям.
В кулуарах мажилиса министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев высказался о предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане. Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Руководство "Казахстан темір жолы" рассматривает постепенное увеличение тарифов, сообщил глава компании Нурлан Сауранбаев.
В ходе брифинга вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ.
19.11.2023, 22:28 49771
Штормовой ветер прошел по городам Казахстана
Фото: Павлодарская область. instagram / pavlodarnews.kz
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Сотрудники ДЧС Павлодарской области зарегистрировали 42 срыва кровель зданий. В 100 населенных пунктах отключилась электроэнергия, из них восстановлено в 60, сообщает ДЧС.
В Караганде сильный штормовой ветер сорвал крыши, повалил деревья, повреждены остановки и автомобили. В некоторых частях города выключили электричество.
В Астане из-за сильного ветра пострадала жительница города. На женщину упал рекламный баннер, ее госпитализировали в больницу, после осмотра врачей отпустили домой, сообщили в акимате.
За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Астаны выезжали 28 раз по 3 неподтвержденным фактам, по 10 случаям горения, 12 аварийно-спасательным работам. Коммунальные службы и акимат устраняют последствия стихии и ведут восстановительные работы.
17.11.2023, 23:26 60031
Казахстан победил в матче с Сан-Марино
Фото: Akorda
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Сборная Казахстана одержала убедительную победу в матче с Сан-Марино со счетом 3:1 и продолжит бороться за выход на Евро-2024.
Национальную сборную вместе с главой государства поддержали именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры.
Среди них Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, Главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва (Кака), заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.
16.11.2023, 19:11 65601
Теплый ноябрь на севере страны радует казахстанцев
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Самые теплые дни во второй и в третьей декадах ожидаются при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря:
- в северной половине днем до +3+10°С;
- в южной половине республики днем до +8+17°С;
По предварительному прогнозу в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на юге области Жетісу и в юго-восточной половине Алматинской области.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.
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