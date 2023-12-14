13.12.2023, 19:57 4761

В Таразе из ледяного плена спасли лебедя  

Надев водолазный костюм, спасатель спустился в ледяную воду
В Таразе из ледяного плена спасли лебедя
Фото: Depositphotos
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 декабря, на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой помочь спасти лебедя, оказавшегося в ледяном плену в парке, сообщает пресс-служба МЧС РК.

На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.

 
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Теги:Спасениелебедь

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12.12.2023, 16:24 5906

В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения

В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения
 
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12.12.2023, 08:16 7161

Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены

Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
В Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.


В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.


Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.

 
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09.12.2023, 18:14 48421

Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области  

Птицы готовятся к отлету в теплые страны

Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Собравшихся к перелету розовых фламинго снял квадрокоптером блогер Азамат Сарсенбаев.

В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал Азамат Сарсенбаев видео.



В сентябре биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области. Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
 
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Теги:Актаувидеофламинго
08.12.2023, 21:31 18741

Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?

Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?
Фото: Kazakhstan Today
 
05.12.2023, 21:21 26481

Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале

Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ряд ситуаций в сфере образования и ответили на вопросы журналистов.

 
30.11.2023, 22:18 36566

Пожар в хостеле Алматы: 13 человек погибли

Пожар в хостеле Алматы: 13 человек погибли
Фото: Скрин с видео
Рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.


По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.

Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.

 
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29.11.2023, 22:03 42446

Массовое ДТП произошло на Кульджинском тракте в сторону в Алматы

Массовое ДТП произошло на Кульджинском тракте в сторону в Алматы
По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульджинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz.


На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry. От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно двигавшуюся Mazda 6.

Тем временем BMW все еще двигался по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.

Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догнал еще один Mercedes. В результате аварии пострадали пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.

 
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27.11.2023, 22:21 48526

Побережье Крыма и Кубани накрыл ураган

Побережье Крыма и Кубани накрыл ураган
Фото: Кадр с видео
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы - до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.


В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки - Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым - для всех.


Число погибших от стихии на Кубани и в Крыму увеличилось до 4. Краснодарская прокуратура сообщила РИА Новости, что тело мужчины обнаружили в Новороссийске.




 
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