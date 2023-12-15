14.12.2023, 17:53 2646
За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана
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В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.
С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.
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13.12.2023, 19:57 9876
В Таразе из ледяного плена спасли лебедя
Фото: Depositphotos
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Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 декабря, на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой помочь спасти лебедя, оказавшегося в ледяном плену в парке, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.
12.12.2023, 16:24 10896
В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения
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12.12.2023, 08:16 12276
Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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В Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.
Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.
09.12.2023, 18:14 53536
Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Собравшихся к перелету розовых фламинго снял квадрокоптером блогер Азамат Сарсенбаев.
В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал Азамат Сарсенбаев видео.
В сентябре биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области. Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
08.12.2023, 21:31 23856
Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?
Фото: Kazakhstan Today
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05.12.2023, 21:21 31596
Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале
Фото: Kazakhstan Today
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ряд ситуаций в сфере образования и ответили на вопросы журналистов.
30.11.2023, 22:18 41681
Пожар в хостеле Алматы: 13 человек погибли
Фото: Скрин с видео
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Рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.
29.11.2023, 22:03 47481
Массовое ДТП произошло на Кульджинском тракте в сторону в Алматы
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По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульджинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz.
На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry. От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно двигавшуюся Mazda 6.
Тем временем BMW все еще двигался по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.
Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догнал еще один Mercedes. В результате аварии пострадали пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.
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