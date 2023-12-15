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По словам очевидцев, автомобиль марки BMW X5 двигался по Кульджинскому тракту в сторону города в западном направлении на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, сообщает Zakon.kz









На встречке он столкнулся с автомобилем марки Toyota Camry. От мощного удара у Toyota оторвало переднее колесо. Саму машину откинуло на обочину. А колесо влетело в следующую попутно двигавшуюся Mazda 6.





Тем временем BMW все еще двигался по полосе встречного движения, где он столкнулся уже с Mercedes-Benz E-класс, которому тоже в результате вырвало колесо. От удара Mercedes выбило с дороги на обочину.





Затем неуправляемый BMW отбросило обратно на полосу в сторону города, где он догнал еще один Mercedes. В результате аварии пострадали пассажир BMW и водитель Mercedes. Всех экстренно госпитализировали.



