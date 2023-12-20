18.12.2023, 09:54 4321

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА
Фото: sports.kz

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

19.12.2023, 10:15 3976

Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек

Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек
Фото: Xinhua/Ma Xiping
По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.


Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

14.12.2023, 17:53 16541

За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана

За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана
В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.

С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

13.12.2023, 19:57 23771

В Таразе из ледяного плена спасли лебедя  

Надев водолазный костюм, спасатель спустился в ледяную воду
В Таразе из ледяного плена спасли лебедя
Фото: Depositphotos
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 декабря, на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой помочь спасти лебедя, оказавшегося в ледяном плену в парке, сообщает пресс-служба МЧС РК.

На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Спасениелебедь
12.12.2023, 16:24 24791

В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения

В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

12.12.2023, 08:16 26171

Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены

Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
В Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.


В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.


Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

09.12.2023, 18:14 67431

Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области  

Птицы готовятся к отлету в теплые страны

Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области
Фото: Depositphotos
Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Собравшихся к перелету розовых фламинго снял квадрокоптером блогер Азамат Сарсенбаев.

В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал Азамат Сарсенбаев видео.



В сентябре биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области. Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Актаувидеофламинго
08.12.2023, 21:31 37751

Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?

Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?
Фото: Kazakhstan Today
 
05.12.2023, 21:21 45221

Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале

Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале
Фото: Kazakhstan Today
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ряд ситуаций в сфере образования и ответили на вопросы журналистов.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?

      Архив опросов