18.12.2023, 09:54 4321
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА
Фото: sports.kz
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19.12.2023, 10:15 3976
Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек
Фото: Xinhua/Ma Xiping
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По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
14.12.2023, 17:53 16541
За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана
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В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.
С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.
13.12.2023, 19:57 23771
В Таразе из ледяного плена спасли лебедя
Фото: Depositphotos
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Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 декабря, на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой помочь спасти лебедя, оказавшегося в ледяном плену в парке, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.
12.12.2023, 16:24 24791
В семи городах Казахстана произошли аварии в системах теплоснабжения
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12.12.2023, 08:16 26171
Трое погибших: спасательные работы на месте взрыва в Костанае завершены
Фото: instagram/ДЧС Костаная
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В Костанае в жилом массиве "Амангельды" из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного жилого дома.
В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. Троих спасти не удалось. Госпитализировано в областную больницу четыре человека. В городскую больницу - шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации.
Предварительно получили повреждения семь единиц легковой и пять единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.
09.12.2023, 18:14 67431
Фламинго задержались с отлетом из Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Актау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Собравшихся к перелету розовых фламинго снял квадрокоптером блогер Азамат Сарсенбаев.
В этом году фламинго чуть запоздали с отправкой на юг. Никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал Азамат Сарсенбаев видео.
В сентябре биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области. Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
08.12.2023, 21:31 37751
Итоги дня: Новый инвестор "АрселорМиталл Темиртау". Почему именно Лаврентьев?
Фото: Kazakhstan Today
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05.12.2023, 21:21 45221
Итоги дня: комментарии министров о гибели студентов в хостеле, о "Келешек", кори и "опасном" сериале
Фото: Kazakhstan Today
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировали ряд ситуаций в сфере образования и ответили на вопросы журналистов.
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