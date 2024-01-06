05.01.2024, 10:40 3416
Как будет осуществляться программа "Национальный фонд - детям"
Фото: Скриншот с видео
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01.01.2024, 17:01 16206
Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в Акорде
Фото: Скрин с видео
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Эксклюзивное исполнение гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном показал телеканал Jibek Joly.
Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр в Акорде.
31.12.2023, 14:12 22101
Обзор основных событий 2023 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2023 году.
- Утрата силы закона о Первом Президенте - Елбасы
- Внеочередные парламентские выборы, выборы в маслихаты и акимов
- Масштабный природный пожар в Абайской области
- Председательство Казахстана в ШОС
- Закон о возврате государству незаконно приобретенных активов начал действовать в Казахстане
- Крупная авария на МАЭК привела к аварийной остановке оборудования на АНПЗ и оставила без электричества Атыраускую область
- Экс-главу КНБ Карима Масимова осудили на 18 лет за госизмену
- Сложный год в сфере сельского хозяйства: засуха, нашествие саранчи и сложности с уборкой урожая из-за проливных дождей
- Сентябрьское послание Токаева: новый экономический курс и развитие социального сектора
- ЧП на шахтах "Казахстанская" и Костенко: погибли более 50 горняков. Казахстан передал "АрселорМиттал Темиртау" другому инвестору
- Итоги Азиады: у Казахстана 11-е место в общекомандном зачете. Токаев поручил Министерству туризма и спорта провести работу над ошибками
- Уникальный голос Казахстана: Димаш Кудайберген стал Народным артистом РК
- Отстрел сайгаков
- Казахстан и Китай вступили в безвизовую эру
- В Казахстане запустили цифровой тенге
31.12.2023, 13:53 22466
Как украсили города Казахстана к Новому году
Фото: instagram / akimat_almaty
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31.12.2023, 11:22 23246
Новогодний экспресс запустили из Астаны в Боровое
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В преддверии праздника из Астаны в Боровое отправился в первый рейс брендированный новогодний электропоезд №7507/7508. Это совместный проект Kazakh Tourism и АО “Пассажирские перевозки”, который проводится уже второй год.
Необычный состав украшен как снаружи, так и изнутри и создает атмосферу праздника для пассажиров. Главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с наступающим праздником и вручают подарки. В их роли выступят проводники вагонов", - рассказали в Министерстве туризма и спорта.
19.12.2023, 10:15 46146
Число погибших при землетрясении в Китае превысило 100 человек
Фото: Xinhua/Ma Xiping
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По меньшей мере 111 человек погибли в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Число жертв в провинции Ганьсу на данный момент достигло 100 человек, в провинции Цинхай погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 300 пострадавших в двух вышеуказанных провинциях Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в провинции Ганьсу.
The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb— Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023
Rescue efforts are underway in earthquake-affected regions in Jishishan County, Gansu Province.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 19, 2023
The nighttime temperature, reaching around minus 12 degrees Celsius, coupled with the challenging plateau climate, has added difficulties to the rescue operations. pic.twitter.com/qVcKYbNmYg
18.12.2023, 09:54 46491
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в ММА
Фото: sports.kz
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14.12.2023, 17:53 58711
За последние три дня более тысячи человек эвакуировали с заснеженных трасс Казахстана
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В 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.
С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.
13.12.2023, 19:57 65566
В Таразе из ледяного плена спасли лебедя
Фото: Depositphotos
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Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 декабря, на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение с просьбой помочь спасти лебедя, оказавшегося в ледяном плену в парке, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда. Надев водолазный костюм, Айдос Абильда спустился в ледяную воду, вызволил лебедя и помог ему добраться до гнездовья, находящегося в водоеме.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?