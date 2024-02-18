Фото: arcgis.com

Рассказать друзьям

Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, - Алмалинский и Ауэзовский районы входят в девятибалльную сейсмическую зону. Остальные шесть районов города относятся к зонам 9-10 баллов. Об этом рассказали в Институте сейсмологии, сообщает "31 канал".





Согласно карте с тектоническими разломами под Алматы пролегают 27 тектонических разломов.





Северная сторона проспекта Райымбека, восточная проспекта Достык, предгорные территории Кок-Тобе наиболее сейсмоопасные для проживания. Но вся эта площадь давно застроена.





Повышенная угроза есть и вдоль русел рек Казачка, Малая Алматинка, Весновка, Большая Алматинка.





На сейсмокарте указано, что по улицам Толе би, Карасай батыра, Бухар жырау, Восточной объездной, частично по Рыскулова и Аль-Фараби есть тектонические разломы шириной от 300 до 580 метров. Если при строительстве объектов соблюдали все нормы, то вероятность разрушений низкая, отмечают эксперты.



