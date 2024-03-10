08.03.2024, 19:16 4131
Тюльпаны — цветы весны и женского праздника
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07.03.2024, 21:41 7546
Тюльпановые поля в Нидерландах
Фото: Depositphotos
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В 2024 году весна в Нидерландах ранняя - во второй половине февраля на улицах уже вовсю цветут крокусы. Считается, что сезон цветения полей в Нидерландах приходится на период с середины марта по середину мая. Однако на самом деле цветам просто не свойственно цвести каждый год по одному и тому же расписанию. Все зависит от температуры. Поэтому если зима выдалась относительно теплая, активное цветение на большинстве полей можно наблюдать уже в начале марта.
В Голландии поля тюльпанов можно встретить в самых разных частях страны, но наиболее густо они сосредоточены вокруг цветочных аукционов и парка Кёкенхоф (Keukenhof).
04.03.2024, 17:32 16986
В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов
Фото: Фото из социальных сетей
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Землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана.
Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.
Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла.
03.03.2024, 09:55 20131
В Техасе бушуют лесные пожары
Фото: Depositphotos
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Мощные природные пожары бушуют в американском штате Техас. Огонь охватил более тысячи квадратных километров в нескольких округах. Губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Спутниковые данные Национального межведомственного пожарного центра свидетельствуют о том, что пожар уже стал крупнейшим из когда-либо наблюдавшихся в штате.
28.02.2024, 10:48 27876
Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
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Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.
Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:
Это уже попахивает катастрофой";
Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";
Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".
17.02.2024, 18:15 43956
Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год
Фото: bigasia.ru
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Один из самых любимых праздников в Поднебесной - китайский Новый год, также известный как Чуньцзе, праздник Весны.
Big Asia в своем сюжете рассказывает, как его отмечают не только в КНР, но и в других странах.
13.02.2024, 14:17 52971
Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
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В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.
13.02.2024, 11:01 54621
Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка
Фото: Кадр с видео
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11.02.2024, 21:47 58801
В 9 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Depositphotos
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В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях.
Движение ограничили:
- Актюбинская область – 3 участка
- Алматинская область – 1 участок
- Атырауская область – 1 участок
- Восточно-Казахстанская область – 1 участок
- Жамбылская область – 1 участок
- Костанайская область – 1 участок
- Кызылординская область - 1 участок
- Туркестанская область – 2 участка
- Улытауская область – 1 участок
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?