15.03.2024, 21:59 3431
В Алматинском зоопарке родились два медвежонка
Фото: Depositphotos
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У пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка. Мама и медвежата чувствуют себя хорошо. Герда очень заботливая, ответственная и опытная мама, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.
До полугода медвежата будут кормиться молоком матери. А у мамы усиленное питание, в ее рационе каша, овощи, фрукты, рыба, мясо, хлеб, крупы, витамины и минералы. Пока осторожная Герда лежит с малышами в своем домике-берлоге, скрывая медвежат даже от сотрудников. Как потеплеет, малыши окрепнут, она выведет их в уличный вольер.
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08.03.2024, 19:16 17486
Тюльпаны — цветы весны и женского праздника
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07.03.2024, 21:41 20991
Тюльпановые поля в Нидерландах
Фото: Depositphotos
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В 2024 году весна в Нидерландах ранняя - во второй половине февраля на улицах уже вовсю цветут крокусы. Считается, что сезон цветения полей в Нидерландах приходится на период с середины марта по середину мая. Однако на самом деле цветам просто не свойственно цвести каждый год по одному и тому же расписанию. Все зависит от температуры. Поэтому если зима выдалась относительно теплая, активное цветение на большинстве полей можно наблюдать уже в начале марта.
В Голландии поля тюльпанов можно встретить в самых разных частях страны, но наиболее густо они сосредоточены вокруг цветочных аукционов и парка Кёкенхоф (Keukenhof).
04.03.2024, 17:32 30406
В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов
Фото: Фото из социальных сетей
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Землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана.
Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.
Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла.
03.03.2024, 09:55 33551
В Техасе бушуют лесные пожары
Фото: Depositphotos
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Мощные природные пожары бушуют в американском штате Техас. Огонь охватил более тысячи квадратных километров в нескольких округах. Губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах.
Спутниковые данные Национального межведомственного пожарного центра свидетельствуют о том, что пожар уже стал крупнейшим из когда-либо наблюдавшихся в штате.
28.02.2024, 10:48 41296
Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
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Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.
Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:
Это уже попахивает катастрофой";
Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";
Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".
17.02.2024, 18:15 57376
Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год
Фото: bigasia.ru
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Один из самых любимых праздников в Поднебесной - китайский Новый год, также известный как Чуньцзе, праздник Весны.
Big Asia в своем сюжете рассказывает, как его отмечают не только в КНР, но и в других странах.
13.02.2024, 14:17 66391
Жители Алматы поделились страшными кадрами падения льда и снега с крыши многоэтажки
Фото: Depositphotos
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В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения наледи с крыши дома.
13.02.2024, 11:01 67611
Художники-шимпанзе Алматинского зоопарка
Фото: Кадр с видео
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