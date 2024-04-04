03.04.2024, 10:51 2871
Самое мощное за последние 25 лет землетрясение произошло на Тайване
Фото: armenpress.am
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Ночью со 2 на 3 апреля в Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5 - сильнейшее за последние 25 лет.
Издание China Times сообщает о четырех погибших и более 97 пострадавших. Несколько зданий в столице полуострова - Тайбэе - уничтожены подземными толчками. Метро временно прекратило работу на всех линиях.
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03.04.2024, 23:17 716
Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР
Фото: Кадры с видео
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02.04.2024, 00:07 6296
Паводки в Казахстане: последствия ежегодной весенней катастрофы
Фото: mazhilis_kz
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В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.
Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.
Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.
В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.
В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.
Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.
29.03.2024, 06:13 14416
Права для мопедистов, антитеррористическая защита и мигранты из Узбекистана: комментарий МВД
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В Казахстане мопеды вне зависимости от объема их двигателей будут отнесены к транспортным средствам, а водителей обяжут получать права.
Граждане каких стран въезжают в Казахстан чаще всего, рассказал в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха. По его словам, наибольшее количество мигрантов в Казахстане родом из Узбекистана.
В Казахстане проверяют объекты массового скопления людей, наиболее уязвимые в террористическом отношении. Проверки усилились после недавнего теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
28.03.2024, 18:41 15981
Сезон паводков: как казахстанцы спасаются от потопа
Фото: МО РК
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На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.
Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.
23.03.2024, 23:20 26411
Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
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Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов.
Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
Один из зрителей в концертном зале "Крокус Сити Холл" помог спастись десяткам человек, обезвредив террориста.
22.03.2024, 21:19 21671
Общественник поставил под сомнение эффективность правил поведения граждан при землетрясении, разработанных МЧС
20.03.2024, 21:04 34986
Нарядные поезда курсируют в Казахстане в предверии Наурыза
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К празднику Наурыз украсили составы, которые будут ездить из Астаны в Алматы, Шымкент и Павлодар.
20.03.2024, 19:56 35386
Минфин о стоимости нового герба, мобильных переводах, налоге на газировки и госдолге Казахстана
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В кулуарах правительства министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев сообщил о введении дополнительного критерия при проверке мобильных переводов индивидуальных предпринимателей.
На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге.
Будут ли облагаться налогом сахаросодержащие напитки, сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
В кулуарах правительства министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева спросили, во сколько бюджету страны обойдется смена государственного герба.
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