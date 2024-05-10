09.05.2024, 14:46 3551

Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков

Алмаатинцы вышли на улицы города с портретами фронтовиков
Фото: Kazakhstan Today
 
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Теги:День ПобедыпраздникАлматы

новости по теме

04.05.2024, 16:48 18326

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня
Фото: Depositphotos
 
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26.04.2024, 19:42 39161

"Золотое сокровище" попало на камеру в национальном парке Алтын-Эмель

"Золотое сокровище" попало на камеру в национальном парке Алтын-Эмель
Фото: Depositphotos
На территории национального парка "Алтын-Эмель" сняли потрясающее видео с куланами и джейранами.

 
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17.04.2024, 14:26 58551

Казахстан переживает общенациональное бедствие

Казахстан переживает общенациональное бедствие
Фото: Акорда
Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек.

В результате паводков погибло около 6,8 тысячи голов сельскохозяйственных животных, в 75% случаев - мелкий рогатый скот. В безопасное место отогнано 107 613 животных.


В Западно-Казахстанской области очевидцы обнаружили сотни туш сайгаков. В "Охотзоопроме" рассказали, что около 250-300 сайгаков утонули в паводковом бедствии.

В Северо-Казахстанской области плавающие глыбы льда повредили линии электропередачи. Также жители Петропавловска остались без водоснабжения.

Посевная кампания этого года тоже находится под угрозой. У многих казахстанских фермеров затопило зернохранилища, испорчены семена зерновых.

За паводковый период откачано свыше 9,6 млн кубометров талой воды. Такой масштаб наводнений не фиксировался за все годы независимости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил СКО и Костанайскую область. На встрече с пострадавшими от наводнения президент пообещал компенсации и строительство нового жилья.

Глава Казахстана поручил отказаться от проведения крупных мероприятий, так как паводки стали "общенациональным бедствием".
 
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Теги:Паводкинаводнениебедствие
17.04.2024, 13:50 55976

Отмена авиарейсов, затопленные ТЦ и метро: на ОАЭ обрушились проливные дожди

Отмена авиарейсов, затопленные ТЦ и метро: на ОАЭ обрушились проливные дожди
Фото: wam.ae
Сотни авиарейсов задерживаются или отменяются в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в связи с беспрецедентно сильными дождями и грозами, обрушившимися на страну в ночь на вторник.


Все рейсы Flydubai, которые должны были вылететь из Дубая вечером 16 апреля, были отменены.

Международный аэропорт Дубая (DXB) в своем аккаунте в соцсети X советует пассажирам не приезжать в здание воздушной гавани без особой надобности.

В результате исторического погодного явления в ОАЭ наблюдаются самые сильные дожди за последние 75 лет. Ливни, обрушившиеся на страну превзошли по масштабу все, что было зарегистрировано в стране с момента начала сбора данных в 1949 году, пишет WAM.

Национальный центр метеорологии подтвердил, что рекордное количество осадков, выпавших на страну за последние 24 часа, является исключительным климатическим событием в истории ОАЭ.
 
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12.04.2024, 22:29 70106

В зоопарке Караганды родился медвежонок

В зоопарке Караганды родился медвежонок
Фото: Depositphotos
В зоопарке Караганды 3 месяца назад родился медвежонок бурого медведя. Родителей медвежонка зовут Маша и Тимоша, медведица тщательно оберегает, защищает своего малыша и старается держать его в безопасности возле себя.

 
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10.04.2024, 12:22 77221

Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе

Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе
Фото: Кадр с видео
Центр "Анаға тағзым" в Актобе стал основным пунктом сбора продуктов питания и необходимых вещей, которые распределяются и доставляются в пункты эвакуации для пострадавших от паводков. Всем этим занимаются тысячи волонтеров.

Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни", - сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.


 
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09.04.2024, 09:44 77806

Видео солнечного затмения опубликовали в NASA

Видео солнечного затмения опубликовали в NASA
Фото: Joel Kowsky / NASA
Космическое явление наблюдали 8 апреля. Полное затмение Солнца было видно в Мексике, Канаде и США, а также на некоторых островах в Тихом и Атлантическом океанах.

 
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03.04.2024, 23:17 89091

Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР

Общественник напомнил как предотвращали весенние паводки 50 лет назад в СССР
Фото: Кадры с видео

Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов доложил, что страна сталкивается со столь масштабными паводками впервые за годы независимости, передает корреспондент агентства.

В Казахстане за последние 30 лет это впервые такое, чтобы во время паводков было такое количество воды. Учитывая тот прогноз РГП "Казгидромет", мы в марте начали дополнительно освобождать емкости водохранилищ. Только за март на водохранилищах мы накопили около 3 кубических километра воды", - сообщил глава ведомства.


По информации министерства, в запасе есть свободные емкости для более двух кубических километров воды, которые "будут накапливать".


В Казахстане продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Абайской областях, туда привлекли дополнительные силы.


Эвакуировали около 12 700 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, Улытау и Абай.

В пунктах временного размещения находятся около 6,5 тысячи человек. Заблокированы 53 поселка. В районах стихийного бедствия 88 школ переводят на дистанционный формат обучения.

В нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.

Несколько участков республиканских дорог закрыли из-за переливов. Спасают пострадавших, их ценное имущество, домашних животных с помощью вертолетов и лодок.

Президент Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом во время паводков, и извинился перед казахстанцами.

На территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.


С помощью вертолетов эвакуировали более 150 жителей Костанайской области из затопленных населенных пунктов.


Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской и Улытауской областях.

Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организованно круглосуточное дежурство.

 
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