30.11.2024, 20:16 2536

Известный фотограф поделился красивейшими видами гор Мангистау

Известный фотограф поделился красивейшими видами гор Мангистау
Фото: instagram/danielkordan
 
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новости по теме

22.11.2024, 22:10 15706

В Актюбинской области спасли раненого лебедя

В Актюбинской области спасли раненого лебедя
Фото: Скрин с видео
Раненую птицу обнаружили жители села Абай Хромтауского района. Лебедь сидел несколько дней на воде в Абайской платине. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью к спасателям.

Спасатели выехали на место. В первую очередь они отправили к нему дрон с видеокамерой, чтобы визуально оценить состояние птицы. Оказалось, что у нее ранено крыло и по этой причине она не могла взлететь. Сотрудники МЧС направились к лебедю по льду. Лебедя благополучно поймали, надев спасательный жилет доставили отдел чрезвычайной ситуации. Лебедя забрали специалисты организации по защите животных.

 
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12.11.2024, 18:39 28286

Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Министры обороны государств - участников СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: Кадр из видео
Сегодня в Москве главы делегаций оборонных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, сообщает Министерство обороны РФ.

 
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12.11.2024, 13:25 29161

В Катон-Карагайском нацпарке засняли снежного барса

В Катон-Карагайском нацпарке засняли снежного барса
Фото: Depositphotos
Редкого хищника зафиксировала фотоловушка, установленная в Аршатинском лесничестве.

 
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07.11.2024, 23:13 34381

Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце

Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Фото: Скрин с видео
5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse".


 
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01.11.2024, 10:55 40716

Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек

Число погибших в результате наводнения в Испании возросло до 158 человек
Фото: x.com/Disaster News
Число погибших в результате наводнений, вызванных дождями, в Испании возросло как минимум до 158 человек, и это число, вероятно, увеличится в ближайшие дни, согласно данным аварийно-спасательных служб страны в четверг днем, сообщает "Синьхуа".





 
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26.10.2024, 09:41 47521

Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики

Шоу дронов увидели алматинцы в честь Дня Республики
Фото: Акимат Алматы
Мероприятие прошло в двух локациях - на площади Абая, перед Дворцом Республики, и площади Астана, перед КБТУ.


Также в честь Дня Республики телебашня "Кок-Тобе" в Алматы засияла праздничным освещением.

 
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19.10.2024, 11:16 59166

Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана

Самое большое суперлуние 2024 года над самым высоким зданием Казахстана
Вот такие кадры октябрьского суперлуния удалось сделать вчера вечером алматинскому фотографу Дмитрию Доценко.

 
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18.10.2024, 21:23 58566

Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски

Блогер из Казахстана показал "Лебединое озеро" по-мангистауски
Фото: Depositphotos

Лебеди не являются постоянными обитателями Мангистау, они прилетают сюда на зимовку. В декабре и январе, озеро Караколь превращается в настоящее лебединое озеро, одно из редких мест в Казахстане, где можно наблюдать столь большое количество этих птиц зимой", - отметил видеограф из Актау Азамат Сарсенбаев.

 
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