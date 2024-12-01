Фото: Скрин с видео

Рассказать друзьям

5 ноября 2024 года в Елисейском дворце от имени президента Франции Эмманюэля Макрона был дан государственный прием. Одним из приглашенных гостей стал народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.





30-летний певец на торжественном вечере исполнил композицию из своего репертуара на французском языке "SOS d’un terrien en détresse".







