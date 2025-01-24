23.01.2025, 19:08 3286
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
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Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.
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14.01.2025, 18:35 23536
Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
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Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.
Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.
09.01.2025, 11:38 33616
В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
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03.01.2025, 09:16 45826
Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Depositphotos
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Китайский Шанхай удивил граждан страны и туристов сложным шоу дронов с невероятными визуальными эффектами. Небо над городом осветили тысячи беспилотников, сложившись в портал, под которым парил переливающийся разными цветами дракон. В шоу задействовали около 10 тыс. дронов.
Потрясающий фейерверк увидели жители и гости Дубая. Световое шоу под названием «За пределами мечтаний» развернулось на высочайшем здании мира — башне Бурдж-Халифа (828 м). Шоу длилось почти 9 минут.
Триумфальная арка на проспекте Елисейских полей в Париже во время празднования Нового года, Франция.
Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.
Фейерверки взрываются в небе Лондона на фоне башни Елизаветы, широко известной как Биг-Бен, в Вестминстерском дворце, в центре Лондона, Великобритания.
31.12.2024, 16:52 65816
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
31.12.2024, 15:08 62491
Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
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27.12.2024, 13:03 62981
Как зажигали новогодние елки по всему миру
Фото: Акимат Астаны
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25.12.2024, 23:41 75506
Авиакатастрофа под Актау
Фото: МЧС РК
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Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный.
На борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - РФ.
Как сообщили в МЧС, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции. Из 27 доставленных 10 тяжелых пациентов госпитализируют в реанимацию", - уточнили в Минздраве.
Распоряжением акимата Тупкараганского района на месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Мангистауской области введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
05.12.2024, 15:38 99386
ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для шести государств-участников на 2025-2027 годы
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Евразийский банк развития опубликовал макроэкономический прогноз для 6 государств-участников. Аналитики банка ожидают постепенного возвращения роста ВВП стран региона к равновесным темпам. Прирост ВВП прогнозируется в 2025 году: в Армении - 5,5%, в Беларуси - 2,6%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 8,7%, в России - 2,4% и в Таджикистане - 8,4%.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?