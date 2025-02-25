24.02.2025, 11:39 3251

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи
Фото: Скрин с видео
Норвежская компания 1X представила свой второй прототип человекоподобного робота для дома - модель Neo Gamma, которая приходит на смену анонсированной в августе 2024 года модели Neo Beta. Роботы компании 1X - это особая категория "железных помощников человека". Разработчики с самого начала поставили перед собой амбициозную цель создать робота для дома и семьи, с которым можно делить общее жизненное пространство без риска для здоровья и жизни, сообщает 3dnews.ru.

 
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11.02.2025, 10:01 24271

Фламинго возвращаются в Мангистау

Фламинго возвращаются в Мангистау
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
Видеоблогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился "постапокалиптическими" кадрами птиц на фоне дымящих заводских труб.


Ранее сообщалось, что Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.

По данным сайта швейцарской компании IQAir за 10 февраля, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.

iqair.com

Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
 
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29.01.2025, 14:54 46836

Новый год по лунному календарю отмечают в Китае

Новый год по лунному календарю отмечают в Китае
Фото: russian.news.cn



 
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Теги:праздникНовый годКитай
23.01.2025, 19:08 59546

Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке

Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.


 
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Теги:БарсТуркестанская областьвидео
14.01.2025, 18:35 79816

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае

Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.

Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.

 
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09.01.2025, 11:38 89896

В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
 
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03.01.2025, 09:16 102106

Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь

Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Depositphotos
Китайский Шанхай удивил граждан страны и туристов сложным шоу дронов с невероятными визуальными эффектами. Небо над городом осветили тысячи беспилотников, сложившись в портал, под которым парил переливающийся разными цветами дракон. В шоу задействовали около 10 тыс. дронов.


Потрясающий фейерверк увидели жители и гости Дубая. Световое шоу под названием «За пределами мечтаний» развернулось на высочайшем здании мира — башне Бурдж-Халифа (828 м). Шоу длилось почти 9 минут.


Триумфальная арка на проспекте Елисейских полей в Париже во время празднования Нового года, Франция.


Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.


Фейерверки взрываются в небе Лондона на фоне башни Елизаветы, широко известной как Биг-Бен, в Вестминстерском дворце, в центре Лондона, Великобритания.

 
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31.12.2024, 16:52 122096

Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today

Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.

 
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31.12.2024, 15:08 118266

Алматы превратился в новогоднюю сказку

Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
 
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