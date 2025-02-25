Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 11:39 3251
Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи
Фото: Скрин с видео
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Норвежская компания 1X представила свой второй прототип человекоподобного робота для дома - модель Neo Gamma, которая приходит на смену анонсированной в августе 2024 года модели Neo Beta. Роботы компании 1X - это особая категория "железных помощников человека". Разработчики с самого начала поставили перед собой амбициозную цель создать робота для дома и семьи, с которым можно делить общее жизненное пространство без риска для здоровья и жизни, сообщает 3dnews.ru.
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11.02.2025, 10:01 24271
Фламинго возвращаются в Мангистау
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
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Видеоблогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился "постапокалиптическими" кадрами птиц на фоне дымящих заводских труб.
Ранее сообщалось, что Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.
По данным сайта швейцарской компании IQAir за 10 февраля, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.
Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
29.01.2025, 14:54 46836
Новый год по лунному календарю отмечают в Китае
Фото: russian.news.cn
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23.01.2025, 19:08 59546
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
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Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.
14.01.2025, 18:35 79816
Эстонский канатоходец прогулялся между небоскребами в Дубае
Фото: Скрин с видео
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Известный эстонский канатоходец Ян Руз совершил прогулку между двумя небоскребами в Дубае. Трехкратный чемпион мира по слэклайну преодолел расстояние в 100 метров.
Все это время мужчина передвигался по натянутому тросу на высоте чуть больше 200 метров над землей. Руз прошел по канату дважды - от одной башни к другой и обратно.
09.01.2025, 11:38 89896
В Лос-Анджелесе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: x.com/@selamolurm
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03.01.2025, 09:16 102106
Захватывающие световые шоу и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Depositphotos
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Китайский Шанхай удивил граждан страны и туристов сложным шоу дронов с невероятными визуальными эффектами. Небо над городом осветили тысячи беспилотников, сложившись в портал, под которым парил переливающийся разными цветами дракон. В шоу задействовали около 10 тыс. дронов.
Потрясающий фейерверк увидели жители и гости Дубая. Световое шоу под названием «За пределами мечтаний» развернулось на высочайшем здании мира — башне Бурдж-Халифа (828 м). Шоу длилось почти 9 минут.
Триумфальная арка на проспекте Елисейских полей в Париже во время празднования Нового года, Франция.
Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.
Фейерверки взрываются в небе Лондона на фоне башни Елизаветы, широко известной как Биг-Бен, в Вестминстерском дворце, в центре Лондона, Великобритания.
31.12.2024, 16:52 122096
Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2024 году.
31.12.2024, 15:08 118266
Алматы превратился в новогоднюю сказку
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?