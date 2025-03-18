16.03.2025, 16:12 3331

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 14.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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новости по теме

16.03.2025, 06:21 1446

Алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку

Алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку
Фото: Скрин с видео
Робот оснащен голосовым управлением на казахском языке. Он способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах - от логистики до безопасности, рассказали в Минцифры РК.

 
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14.03.2025, 19:05 15631

Красота и опасность в одном кадре: грациозная хищница попала в кадр близ лесничества в Павлодаре

Красота и опасность в одном кадре: грациозная хищница попала в кадр близ лесничества в Павлодаре
Фото: @ertisormany_2003
В РГУ "Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК показали кадры с грациозной хищницей - рысью.

 
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14.03.2025, 11:06 17366

В МВД разъяснили, какие изменения ждут водителей с 13 марта за нарушение ПДД

В МВД разъяснили, какие изменения ждут водителей с 13 марта за нарушение ПДД
В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о новых поправках в Кодексе РК об административных правонарушениях.

Как отметил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев, с 13 марта 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РК, направленные на повышение общественной и дорожной безопасности.

 
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05.03.2025, 10:31 157611

В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных  

В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных
Фото: t.me/qazfwc
Туркестан. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" фотоловушки зафиксировали редких диких животных - туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.

Эти кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана", - отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.



По словам сотрудников парка, фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных.

Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных.
 
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24.02.2025, 11:39 65286

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи

Норвежцы представили человекоподобного робота для дома и семьи
Фото: Скрин с видео
Норвежская компания 1X представила свой второй прототип человекоподобного робота для дома - модель Neo Gamma, которая приходит на смену анонсированной в августе 2024 года модели Neo Beta. Роботы компании 1X - это особая категория "железных помощников человека". Разработчики с самого начала поставили перед собой амбициозную цель создать робота для дома и семьи, с которым можно делить общее жизненное пространство без риска для здоровья и жизни, сообщает 3dnews.ru.

 
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11.02.2025, 10:01 86306

Фламинго возвращаются в Мангистау

Фламинго возвращаются в Мангистау
Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
Видеоблогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился "постапокалиптическими" кадрами птиц на фоне дымящих заводских труб.


Ранее сообщалось, что Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.

По данным сайта швейцарской компании IQAir за 10 февраля, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.

iqair.com

Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
 
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29.01.2025, 14:54 108871

Новый год по лунному календарю отмечают в Китае

Новый год по лунному календарю отмечают в Китае
Фото: russian.news.cn



 
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Теги:праздникНовый годКитай
23.01.2025, 19:08 121446

Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке

Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке
Фото: Depositphotos
Фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Уникальные снимки, полученные с помощью фотоловушек, подтверждают наличие этого редкого вида на территории национального парка. Наличие снежного барса в Сайрам-Угамском ГНПП подтверждает благоприятные условия для сохранения дикой природы", - пояснили в пресс-службе.


 
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Теги:БарсТуркестанская областьвидео

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