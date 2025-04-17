15.04.2025, 22:47 2291
В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж
Фото: пресс-служба компании Blue Origin
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Американская поп-звезда Кэти Перри, невеста генерального директора Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины успешно отправились в космос в ходе 11-минутного женского полета на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin.
Капсула New Shepard была полностью автономной, не требуя ручного управления со стороны экипажа. Шесть женщин на борту пересекли признанную границу космоса, линию Кармана, на высоте более 100 км над Землей.
Видео представлено ruptly.video
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09.04.2025, 06:32 17851
Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции
Фото: Скрин с видео
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Небо над индонезийской деревней Кембаран в провинции Центральная Ява украсили разноцветные аэростаты на фестивале по случаю праздника Ураза-байрам.
Пестрые воздушные шары с изображениями животных, героев мультсериалов и персонажей компьютерных игр взмывают в небо.
Мероприятие проводится уже в шестой раз. В этом году на празднике запустили 86 аэростатов, а ежедневно полюбоваться красочным пейзажем приходит до 50 тысяч зрителей - как местных, так и туристов. Фестиваль воздушных шаров традиционно проводится в Индонезии с 1950 года в честь Ураза-байрама - праздника разговения, который символизирует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан.
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На севере Греции зацвели персиковые деревья
Фото: Скрин с видео
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Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.
Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.
Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.
Источник: ruptly.video.
30.03.2025, 13:50 24716
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Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения
Фото: Скрин с Видео
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде.
Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков.
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22.03.2025, 14:40 61481
Nauryz Almaty Vibe: роботы стали звездами праздника в Алматы
Фото: Акимат Алматы
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Роботы приветствуют прохожих, создавая праздничную атмосферу, фотографируются с горожанами и танцуют.
Также здесь можно увидеть стационарных роботов из вторсырья и роботизированных официантов, повара и бариста, которые готовят баурсаки, подают кофе и разносят заказы.
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