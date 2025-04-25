20.04.2025, 09:25 4451

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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новости по теме

23.04.2025, 09:29 8096

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах
Фото: instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился в своем Instagram видео завораживающего цветения абрикосовых деревьев в предгорьях Алматинских гор.

Цветение урюка в горах Алматы! Это так быстротечно и так красиво! Успейте увидеть своими глазами", - говорится в публикации.


 
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15.04.2025, 22:47 19351

В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж

В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж
Фото: пресс-служба компании Blue Origin
Американская поп-звезда Кэти Перри, невеста генерального директора Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины успешно отправились в космос в ходе 11-минутного женского полета на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin.

Капсула New Shepard была полностью автономной, не требуя ручного управления со стороны экипажа. Шесть женщин на борту пересекли признанную границу космоса, линию Кармана, на высоте более 100 км над Землей.


Видео представлено ruptly.video
 
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13.04.2025, 22:09 26801

Главные новости недели в Казахстане от 11.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 11.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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09.04.2025, 06:32 34911

Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции

Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции
Фото: Скрин с видео
Небо над индонезийской деревней Кембаран в провинции Центральная Ява украсили разноцветные аэростаты на фестивале по случаю праздника Ураза-байрам.

Пестрые воздушные шары с изображениями животных, героев мультсериалов и персонажей компьютерных игр взмывают в небо.


Мероприятие проводится уже в шестой раз. В этом году на празднике запустили 86 аэростатов, а ежедневно полюбоваться красочным пейзажем приходит до 50 тысяч зрителей - как местных, так и туристов. Фестиваль воздушных шаров традиционно проводится в Индонезии с 1950 года в честь Ураза-байрама - праздника разговения, который символизирует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан.

Видео представлено ruptly.video
 
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06.04.2025, 13:45 42321

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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01.04.2025, 22:30 49991

На севере Греции зацвели персиковые деревья

На севере Греции зацвели персиковые деревья
Фото: Скрин с видео
Каждую весну равнины в окрестностях Верии на севере Греции преображаются, когда наступает пора цветения персиковых деревьев. На кадрах розовый ковер расстилается у восточного подножия Вермио - одного из крупнейших горных массивов страны.


Кроме персиков, на площади около 170 тысяч гектаров растут яблони, вишни и другие фруктовые деревья. Цветение длится около трех недель и обычно завершается к началу апреля.

Ежегодно в этот период местные жители и туристы съезжаются на плантацию, чтобы насладиться красотой весны.

Источник: ruptly.video.
 
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30.03.2025, 13:50 41776

Главные новости недели в Казахстане от 28.03.2025

Главные новости недели в Казахстане от 28.03.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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28.03.2025, 17:22 55606

Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения

Высотное здание рухнуло в Бангкоке из-за землетрясения
Фото: Скрин с Видео
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, сильные подземные толчки также ощущались в Таиланде.


Два человека погибли в результате обрушения здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения, семь человек спасены из-под обломков.

 
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