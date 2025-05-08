Фото: пресс-служба компании Blue Origin

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Американская поп-звезда Кэти Перри, невеста генерального директора Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины успешно отправились в космос в ходе 11-минутного женского полета на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin.





Капсула New Shepard была полностью автономной, не требуя ручного управления со стороны экипажа. Шесть женщин на борту пересекли признанную границу космоса, линию Кармана, на высоте более 100 км над Землей.









Видео представлено ruptly.video