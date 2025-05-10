09.05.2025, 22:42 5476

В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")

В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

08.05.2025, 14:41 14681

Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия

Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия
Фото: Скрин с видео
Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия. Телеканал "ПОБЕДА", входящий в "Цифровое телесемейство" Первого канала, представляет полную версию торжественного Парада Победы 1945 года. Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией была проделана уникальная работа. Кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года - с самого раннего утра до вечернего салюта. В программу добавлено много новой аутентичной информации из архивов, восстановлена логика и последовательность действий.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

07.05.2025, 22:44 17806

В Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы

В Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Акорда
Праздничное шествие состоялось на площади "Қазақ елі". На параде с речью выступил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым", посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты", - сказал президент.


 
23.04.2025, 09:29 38991

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах
Фото: instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился в своем Instagram видео завораживающего цветения абрикосовых деревьев в предгорьях Алматинских гор.

Цветение урюка в горах Алматы! Это так быстротечно и так красиво! Успейте увидеть своими глазами", - говорится в публикации.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

20.04.2025, 09:25 35346

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.04.2025, 22:47 50246

В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж

В США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж
Фото: пресс-служба компании Blue Origin
Американская поп-звезда Кэти Перри, невеста генерального директора Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес и еще четыре женщины успешно отправились в космос в ходе 11-минутного женского полета на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin.

Капсула New Shepard была полностью автономной, не требуя ручного управления со стороны экипажа. Шесть женщин на борту пересекли признанную границу космоса, линию Кармана, на высоте более 100 км над Землей.


Видео представлено ruptly.video
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

13.04.2025, 22:09 57696

Главные новости недели в Казахстане от 11.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 11.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

09.04.2025, 06:32 65806

Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции

Фестиваль воздухоплавания прошел в индонезийской провинции
Фото: Скрин с видео
Небо над индонезийской деревней Кембаран в провинции Центральная Ява украсили разноцветные аэростаты на фестивале по случаю праздника Ураза-байрам.

Пестрые воздушные шары с изображениями животных, героев мультсериалов и персонажей компьютерных игр взмывают в небо.


Мероприятие проводится уже в шестой раз. В этом году на празднике запустили 86 аэростатов, а ежедневно полюбоваться красочным пейзажем приходит до 50 тысяч зрителей - как местных, так и туристов. Фестиваль воздушных шаров традиционно проводится в Индонезии с 1950 года в честь Ураза-байрама - праздника разговения, который символизирует завершение поста в священном для мусульман месяце Рамадан.

Видео представлено ruptly.video
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

06.04.2025, 13:45 71926

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 04.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Сайгаки -  уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?

      Архив опросов