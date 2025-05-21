В Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-МадениетВ Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет
Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
19 мая состоялся третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам президента России, они договорились, что Москва и Киев разработают меморандум по урегулированию, определив его сроки.
16 мая российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000". Об этом сообщает ruptly.
Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным - тоже об этом договорено - продолжить наши переговоры", - сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом будет встреча на уровне лидеров.
В свою очередь по итогам переговоров с президентом России Трамп сказал, что разговор прошел очень хорошо, его тон и дух были "превосходными". Третьи телефонные переговоры политиков продолжались чуть более двух часов.