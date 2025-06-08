На всю операцию ушло менее месяца

Фото: Images | Screenshot from video

Рассказать друзьям

Шанхай. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий общей массой около 7500 тонн. На всю операцию ушло менее месяца.





Старинные постройки сдвинули для проведения подземных строительных работ. Чтобы вернуть их на исходное место, 432 гусеничных робота одновременно передвигали здания со скоростью около 10 метров в день.



