07.06.2025, 13:52 2341

В Шанхае роботы переместили несколько исторических зданий

На всю операцию ушло менее месяца
В Шанхае роботы переместили несколько исторических зданий
Фото: Images | Screenshot from video
Шанхай. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий общей массой около 7500 тонн. На всю операцию ушло менее месяца.

Старинные постройки сдвинули для проведения подземных строительных работ. Чтобы вернуть их на исходное место, 432 гусеничных робота одновременно передвигали здания со скоростью около 10 метров в день.

 
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Теги:роботШанхай

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03.06.2025, 11:42 10611

Мощное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии

Мощное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии
Фото: Скрин с видео
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна - самого высокого и активного в Европе.


 
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26.05.2025, 10:31 27231

Спасатели МЧС помогли утятам и щенку выбраться из колодцев

Спасатели МЧС помогли утятам и щенку выбраться из колодцев
Фото: Depositphotos
Сотрудники МЧС вновь доказали свою оперативность и заботу о братьях наших меньших, придя на помощь животным, попавшим в беду в разных уголках Казахстана.


 
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20.05.2025, 10:30 36781

Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
19 мая состоялся третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам президента России, они договорились, что Москва и Киев разработают меморандум по урегулированию, определив его сроки.


16 мая российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000". Об этом сообщает ruptly.

Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным - тоже об этом договорено - продолжить наши переговоры", - сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.


После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом будет встреча на уровне лидеров.

В свою очередь по итогам переговоров с президентом России Трамп сказал, что разговор прошел очень хорошо, его тон и дух были "превосходными". Третьи телефонные переговоры политиков продолжались чуть более двух часов.
 
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09.05.2025, 22:42 64396

В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")

В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
 
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08.05.2025, 14:41 73776

Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия

Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия
Фото: Скрин с видео
Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года. Полная версия. Телеканал "ПОБЕДА", входящий в "Цифровое телесемейство" Первого канала, представляет полную версию торжественного Парада Победы 1945 года. Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией была проделана уникальная работа. Кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года - с самого раннего утра до вечернего салюта. В программу добавлено много новой аутентичной информации из архивов, восстановлена логика и последовательность действий.

 
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07.05.2025, 22:44 76901

В Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы

В Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы
Фото: Акорда
Праздничное шествие состоялось на площади "Қазақ елі". На параде с речью выступил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым", посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты", - сказал президент.


 
23.04.2025, 09:29 98086

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах

Алматинские горы утопают в цветущих абрикосах
Фото: instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко поделился в своем Instagram видео завораживающего цветения абрикосовых деревьев в предгорьях Алматинских гор.

Цветение урюка в горах Алматы! Это так быстротечно и так красиво! Успейте увидеть своими глазами", - говорится в публикации.


 
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20.04.2025, 09:25 94121

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025

Главные новости недели в Казахстане от 18.04.2025
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет обзор главных событий недели в Казахстане и мире.

 
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