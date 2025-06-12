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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили цех логистической компании YTO Express - Qazpost.









Китайская логическая компания YTO Express является одной из десяти крупнейших логистических компаний страны и одной из пяти крупнейших компаний экспресс-доставки Китая. Компания осуществляет все виды транспортных доставок в Казахстан и активно развивает новые транзитные направления через Казахстан.





Сортировочный центр в Алматы наиболее быстрый и мощный, поэтому именно здесь, кроме товаров для казахстанцев, сортируют посылки в Кыргызстан и Узбекистан.





Всего за год работы из Китая в Казахстан было отправлено около 10 тысяч тонн посылок. Также подразделения компании существуют в Астане и Актобе.