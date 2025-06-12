Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай".









Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.





Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.





Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.