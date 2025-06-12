04.06.2025, 19:24 6166
Для месторождения Каражанбас опреснили более 19 млн кубометров пластовой воды
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай".
Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.
Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.
Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.
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11.06.2025, 12:19 6906
В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области.
Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.
Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.
08.06.2025, 16:31 5981
Четыре автобуса в день выпускает казахстанско-китайский завод в Сарани
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.
Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.
07.06.2025, 13:52 16391
В Шанхае роботы переместили несколько исторических зданий
Фото: Images | Screenshot from video
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Шанхай. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий общей массой около 7500 тонн. На всю операцию ушло менее месяца.
Старинные постройки сдвинули для проведения подземных строительных работ. Чтобы вернуть их на исходное место, 432 гусеничных робота одновременно передвигали здания со скоростью около 10 метров в день.
04.06.2025, 18:18 6416
Казахстанский производитель дорожного битума планирует выход на рынки стран Европы и Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая ознакомились с Актауским заводом по производству дорожного битума.
Используемая в переработке особая по своим свойствам нефть с месторождения Каражанбас позволяет производить, по оценкам экспертов, один из лучших в странах СНГ дорожный битум высочайшего качества. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в Казахстане, который ориентирован на производство окисленного дорожного битума и модифицированного - инновационного продукта, не имеющего аналогов в республике. Такое преимущество дает нам значительный импульс для дальнейшего планомерного развития", - выступил генеральный директор предприятия Сун Гуантао.
По его словам, битум актауского завода применялся при строительстве практически всех стратегических автодорог Республики Казахстан, включая трассу Западная Европа - Западный Китай. Охвачено уже порядка 45% всего битумного рынка в стране, при этом руководство завода высоко оценивает перспективы дальнейшего развития.
03.06.2025, 11:42 24686
Мощное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии
Фото: Скрин с видео
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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна - самого высокого и активного в Европе.
01.06.2025, 18:12 6481
Казахстанцы за год заказали около 10 тысяч тонн товаров из Китая
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили цех логистической компании YTO Express - Qazpost.
Китайская логическая компания YTO Express является одной из десяти крупнейших логистических компаний страны и одной из пяти крупнейших компаний экспресс-доставки Китая. Компания осуществляет все виды транспортных доставок в Казахстан и активно развивает новые транзитные направления через Казахстан.
Сортировочный центр в Алматы наиболее быстрый и мощный, поэтому именно здесь, кроме товаров для казахстанцев, сортируют посылки в Кыргызстан и Узбекистан.
Всего за год работы из Китая в Казахстан было отправлено около 10 тысяч тонн посылок. Также подразделения компании существуют в Астане и Актобе.
26.05.2025, 10:31 41306
Спасатели МЧС помогли утятам и щенку выбраться из колодцев
Фото: Depositphotos
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Сотрудники МЧС вновь доказали свою оперативность и заботу о братьях наших меньших, придя на помощь животным, попавшим в беду в разных уголках Казахстана.
20.05.2025, 10:30 47906
Путин и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине
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19 мая состоялся третий телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам президента России, они договорились, что Москва и Киев разработают меморандум по урегулированию, определив его сроки.
16 мая российская и украинская делегации провели двухчасовые переговоры в Стамбуле, по итогам которых условились произвести обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000". Об этом сообщает ruptly.
Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным - тоже об этом договорено - продолжить наши переговоры", - сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом будет встреча на уровне лидеров.
В свою очередь по итогам переговоров с президентом России Трамп сказал, что разговор прошел очень хорошо, его тон и дух были "превосходными". Третьи телефонные переговоры политиков продолжались чуть более двух часов.
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