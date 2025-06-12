Фото: Kazakhstan Today

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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.





Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.



