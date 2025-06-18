Фото: Скрин с видео

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Власти Индонезии объявили максимальный уровень опасности в связи с активизацией вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщает вулканологическое агентство страны, в результате извержения в атмосферу выброшено облако пепла высотой до 11 километров.









В связи с ситуацией введен запрет на приближение к вулкану ближе чем на восемь километров. Местным жителям, туристам и всем находящимся в регионе настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей.





Отмечается, что вулкан Левотоби Лаки-лаки ранее уже проявлял активность, однако текущий выброс пепла считается одним из наиболее мощных за последнее время. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.