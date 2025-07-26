Фото: Telegram-канал SHOT

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15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.









По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.





На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.



