24.07.2025, 20:17 1806
Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб
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Пожарный из Западного Казахстана исполнил эффектный трюк в стиле Жан-Клода ван Дамма — шпагат между двумя движущимися спецмашинами. Автотехника полностью собрана в Уральске.
А тем временем спасатели из Акмолинской области подхватили флешмоб — и сделали свой шпагат уже на катерах. Кто следующий?
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15.07.2025, 22:21 22761
Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город
Фото: Telegram-канал SHOT
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15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.
По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.
На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.
20.06.2025, 18:11 77946
Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
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После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.
19.06.2025, 18:30 96936
В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси
Фото: depositphotos.com
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Павлодар. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области засняли детенышей рыси, передает корреспондент агентства.
Во время планового наблюдения на территории резерватa зафиксировали детенышей рыси прямо у логова", - проинформировали в "Ертіс орманы".
Напомним, весной снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
17.06.2025, 23:22 87346
В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана Левотоби
Фото: Скрин с видео
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Власти Индонезии объявили максимальный уровень опасности в связи с активизацией вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщает вулканологическое агентство страны, в результате извержения в атмосферу выброшено облако пепла высотой до 11 километров.
В связи с ситуацией введен запрет на приближение к вулкану ближе чем на восемь километров. Местным жителям, туристам и всем находящимся в регионе настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей.
Отмечается, что вулкан Левотоби Лаки-лаки ранее уже проявлял активность, однако текущий выброс пепла считается одним из наиболее мощных за последнее время. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
11.06.2025, 12:19 104626
В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области.
Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.
Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.
08.06.2025, 16:31 103701
Четыре автобуса в день выпускает казахстанско-китайский завод в Сарани
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.
Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.
07.06.2025, 13:52 114111
В Шанхае роботы переместили несколько исторических зданий
Фото: Images | Screenshot from video
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Шанхай. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий общей массой около 7500 тонн. На всю операцию ушло менее месяца.
Старинные постройки сдвинули для проведения подземных строительных работ. Чтобы вернуть их на исходное место, 432 гусеничных робота одновременно передвигали здания со скоростью около 10 метров в день.
04.06.2025, 19:24 103391
Для месторождения Каражанбас опреснили более 19 млн кубометров пластовой воды
Фото: Kazakhstan Today
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В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай".
Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.
Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.
Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.
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