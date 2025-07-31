30.07.2025, 17:24 5001
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Фото: Риа Новости
Рассказать друзьям
Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации, сообщает пресс-служба МЧС страны.
Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Пострадавших нет. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - заявили в ведомстве.
Кроме того, волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население было эвакуировано.
Как отмечает gazeta.ru, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.
Ранее жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение.
новости по теме
24.07.2025, 20:17 10866
Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб
Рассказать друзьям
Пожарный из Западного Казахстана исполнил эффектный трюк в стиле Жан-Клода ван Дамма — шпагат между двумя движущимися спецмашинами. Автотехника полностью собрана в Уральске.
А тем временем спасатели из Акмолинской области подхватили флешмоб — и сделали свой шпагат уже на катерах. Кто следующий?
15.07.2025, 22:21 31861
Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город
Фото: Telegram-канал SHOT
Рассказать друзьям
15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.
По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.
На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.
20.06.2025, 18:11 87046
Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.
19.06.2025, 18:30 106036
В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Павлодар. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области засняли детенышей рыси, передает корреспондент агентства.
Во время планового наблюдения на территории резерватa зафиксировали детенышей рыси прямо у логова", - проинформировали в "Ертіс орманы".
Напомним, весной снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
17.06.2025, 23:22 96446
В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана Левотоби
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
Власти Индонезии объявили максимальный уровень опасности в связи с активизацией вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщает вулканологическое агентство страны, в результате извержения в атмосферу выброшено облако пепла высотой до 11 километров.
В связи с ситуацией введен запрет на приближение к вулкану ближе чем на восемь километров. Местным жителям, туристам и всем находящимся в регионе настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей.
Отмечается, что вулкан Левотоби Лаки-лаки ранее уже проявлял активность, однако текущий выброс пепла считается одним из наиболее мощных за последнее время. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
11.06.2025, 12:19 113726
В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области.
Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.
Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.
08.06.2025, 16:31 112801
Четыре автобуса в день выпускает казахстанско-китайский завод в Сарани
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта в городе Сарани Карагандинской области, передает корреспондент агентства.
Завод QazTehna выпускает линию городских, туристических, пригородных и специальных автобусов в партнерстве с китайской транспортной компанией Yutong.
07.06.2025, 13:52 122726
В Шанхае роботы переместили несколько исторических зданий
Фото: Images | Screenshot from video
Рассказать друзьям
Шанхай. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае 432 робота переместили несколько исторических зданий общей массой около 7500 тонн. На всю операцию ушло менее месяца.
Старинные постройки сдвинули для проведения подземных строительных работ. Чтобы вернуть их на исходное место, 432 гусеничных робота одновременно передвигали здания со скоростью около 10 метров в день.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.07.2025, 08:37В Казахстане ожидается спад жары 31.07.2025, 09:0010971В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию 31.07.2025, 10:1010096За год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге - Нацбанк 31.07.2025, 10:35МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях8566МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях 31.07.2025, 11:027586Объем производства в сфере промышленности в Казахстане вырос на 6,5% 24.07.2025, 17:01165171В Алматы спасают собаку с перерезанной шеей 25.07.2025, 20:35158981В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой 25.07.2025, 20:22153906МВД проводит проверку по инциденту в детском доме в Баганашиле 25.07.2025, 10:34151076Археологи обнаружили редкие серебряные монеты времен Золотой Орды 25.07.2025, 10:19149196В Астане осужден устроивший погоню и врезавшийся в патрульный автомобиль пьяный водитель 03.07.2025, 15:50732256Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31731221Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11705936Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15687791Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12678816Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?