08.04.2026, 10:34 4381

В Актобе потушили пожар в здании акимата

Фото: МЧС РК
В Актобе ликвидировали пожар на кровле шестиэтажного административного здания на проспекте Абулхаир хана, передает корреспондент агентства.

По данным МЧС, первые подразделения прибыли на место в течение пяти минут. Прибывшие пожарные обнаружили три очага открытого горения. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой, наличием горючих материалов и конструктивными особенностями здания.

В ликвидации пожара были задействованы более 140 человек и около 40 единиц техники. Возгорание полностью ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, причина пожара устанавливается.

В ходе тушения спасатели поднялись на крышу и сняли государственный флаг Казахстана, сохранив его без повреждений.

 
новости по теме

02.04.2026, 10:02 22171

"Мир жив": пролет журавлей над Алматы вызвал волну ностальгии

Фото: Depositphotos
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео с пролетающей над городом стаей журавлей-красавок, которое вызвало живой отклик в социальных сетях.

На кадрах запечатлен момент весенней миграции птиц, сопровождаемый характерным протяжным "курлыканьем". По словам автора, этот звук ассоциируется с приходом весны и пробуждением природы.

Это особое ощущение - слышать журавлей в небе. В такие моменты остро чувствуешь смену сезонов и цикличность жизни", - отметил фотограф.


Журавли-красавки известны тем, что образуют пары на всю жизнь, а во время миграции способны преодолевать до 500 километров в сутки. Их голос слышен на значительном расстоянии благодаря особенностям строения дыхательной системы.

Публикация вызвала отклик у пользователей: многие делятся воспоминаниями из детства и отмечают, что звуки пролетающих журавлей остаются одним из самых узнаваемых символов весны.

 
31.03.2026, 10:19 33676

В Алматинском заповеднике зафиксировали раннее пробуждение медведей

Фото: Depositphotos
В Алматинском государственном природном заповеднике бурые медведи начали выходить из зимней спячки раньше обычного срока.

По данным фотоловушек, в 2026 году первое появление животного после спячки было зафиксировано 13 марта. В целом же пробуждение медведей в регионе традиционно приходится на период с конца февраля до середины марта.

Отмечается, что бурые медведи обитают практически во всех крупных ущельях заповедника на высоте от 1200 до 3500 метров над уровнем моря. Их можно встретить как в смешанных лиственных и хвойных лесах, так и в субальпийском и альпийском поясах.

Специалисты поясняют, что весной из-за глубокого снежного покрова медведи чаще передвигаются по южным склонам. Там снег тает быстрее, что облегчает поиск пищи.

 
30.03.2026, 20:52 106206

В Алматы уборка набережной превратилась в пыльную бурю

Фото: Кадр из видео
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы заметили, что при уборке набережной спецтехника поднимает пыль в сторону жилых домов. Видео с места событий опубликовала одна из горожанок в социальных сетях.

На запрос издания sputnik.kz в акимате города сообщили, что подрядчики допустили нарушения на объекте - образование пыли при производстве работ и отсутствие пылеподавления.

В отношении подрядчиков и руководителя проекта составлены административные протоколы.

 
30.03.2026, 11:15 36866

В Алматинском зоопарке родились три амурских тигренка

Фото: Depositphotos
В Алматинском зоопарке пополнение - у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились трое тигрят.

Как сообщили в зоопарке, малыши появились на свет 11 января. Первые месяцы они провели рядом с матерью в закрытом вольере.

В настоящее время тигрятам исполнилось около 2,5 месяца. Они чувствуют себя хорошо, продолжают питаться молоком матери, но уже начинают пробовать мясо.

Отмечается, что недавно тигрята впервые вышли в большой вольер, где начали активно исследовать окружающую среду.

 
15.03.2026, 17:08 55361

Как проходит референдум в Казахстане: атмосфера дня голосования

Фото: primeminister.kz
В Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. По всей стране открыты тысячи избирательных участков, куда с самого утра приходят граждане, чтобы сделать свой выбор.

В разных регионах голосование проходит в спокойной и праздничной атмосфере: на участках можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых избирателей, а также необычные образы и креативные инициативы.

 
08.03.2026, 20:17 66831

Песни и цветы в пути: хор Нацгвардии поздравил женщин Астаны

Фото: Скрин с видео
В преддверии Международный женский день солисты мужского хора Ансамбль Национальной гвардии МВД Республики Казахстан устроили праздничную акцию для жительниц и гостей Астана.

Артисты выступили прямо в городских автобусах, превратив обычные рейсы в импровизированный концерт. Они исполнили популярные песни и поздравили пассажирок с наступающим праздником.

Во время выступлений гвардейцы дарили женщинам цветы и праздничное настроение.

 
06.03.2026, 10:07 67521

Казахстан продолжает эвакуировать своих граждан из стран Ближнего Востока

Фото: depositphotos.com
Оперативную работу посольства республики отмечают даже иностранные туристы.

По данным МИД, с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов, которыми на родину вернулись более 3300 казахстанцев. Работы по возвращению граждан из зоны конфликта продолжаются.

 
04.03.2026, 10:19 66256

Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля

Фото: aa.com.tr
Позже президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.

Тем временем в иранском городе Минаб в результате атаки на школу для девочек погибли десятки детей. По последним данным, число погибших достигло 170.


Также зафиксированы удары по нефтегазовой инфраструктуре Катара и Саудовской Аравии.

Иранские СМИ утверждают, что атаку на НПЗ Saudi Aramco совершил Израиль.

Кроме того, в Кувейте по ошибке были сбиты три американских истребителя.
 
