Фото: МЧС РК

В Актобе ликвидировали пожар на кровле шестиэтажного административного здания на проспекте Абулхаир хана, передает корреспондент агентства.





По данным МЧС, первые подразделения прибыли на место в течение пяти минут. Прибывшие пожарные обнаружили три очага открытого горения. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой, наличием горючих материалов и конструктивными особенностями здания.





В ликвидации пожара были задействованы более 140 человек и около 40 единиц техники. Возгорание полностью ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, причина пожара устанавливается.





В ходе тушения спасатели поднялись на крышу и сняли государственный флаг Казахстана, сохранив его без повреждений.



