15.04.2026, 09:20 5581

В зоопарке Алматы родились краснокнижные медвежата

Фото: акимат Алматы
В Алматинском зоопарке у тянь-шаньских бурых медведей родились два медвежонка.

Детеныши появились в январе у пары Курманбек и Герда. Для медведицы это уже четвертый приплод.

По словам специалистов, медвежата рождаются слепыми и несколько месяцев проводят в укрытии, питаясь молоком матери. Сейчас они подросли, и самка начала выводить их в большой вольер.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

14.04.2026, 18:10 6101

В Шэньчжэнь ранним утром произошел пожар на стоянке электромобилей в районе Пиншань

Фото: news.tek.fm
Возгорание вспыхнуло в многоуровневом гараже, где хранились тестовые и списанные автомобили. По данным пожарных, подразделения прибыли на место в 02:48 и оперативно локализовали огонь. В компании сообщили, что пожар полностью потушен, пострадавших нет.

Причины инцидента устанавливаются.

Пожар произошел на фоне сложной ситуации на рынке: несмотря на рост продаж в марте, в годовом выражении показатели остаются ниже прошлогодних, а усиление ценовой конкуренции оказывает давление на производителей. При этом зарубежные продажи BYD продолжают расти.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

08.04.2026, 10:34 20391

В Актобе потушили пожар в здании акимата

Фото: МЧС РК
В Актобе ликвидировали пожар на кровле шестиэтажного административного здания на проспекте Абулхаир хана, передает корреспондент агентства.

По данным МЧС, первые подразделения прибыли на место в течение пяти минут. Прибывшие пожарные обнаружили три очага открытого горения. Тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой, наличием горючих материалов и конструктивными особенностями здания.

В ликвидации пожара были задействованы более 140 человек и около 40 единиц техники. Возгорание полностью ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Пострадавших не зафиксировано, причина пожара устанавливается.

В ходе тушения спасатели поднялись на крышу и сняли государственный флаг Казахстана, сохранив его без повреждений.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

02.04.2026, 10:02 38196

"Мир жив": пролет журавлей над Алматы вызвал волну ностальгии

Фото: Depositphotos
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео с пролетающей над городом стаей журавлей-красавок, которое вызвало живой отклик в социальных сетях.

На кадрах запечатлен момент весенней миграции птиц, сопровождаемый характерным протяжным "курлыканьем". По словам автора, этот звук ассоциируется с приходом весны и пробуждением природы.

Это особое ощущение - слышать журавлей в небе. В такие моменты остро чувствуешь смену сезонов и цикличность жизни", - отметил фотограф.


Журавли-красавки известны тем, что образуют пары на всю жизнь, а во время миграции способны преодолевать до 500 километров в сутки. Их голос слышен на значительном расстоянии благодаря особенностям строения дыхательной системы.

Публикация вызвала отклик у пользователей: многие делятся воспоминаниями из детства и отмечают, что звуки пролетающих журавлей остаются одним из самых узнаваемых символов весны.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

31.03.2026, 10:19 49701

В Алматинском заповеднике зафиксировали раннее пробуждение медведей

Фото: Depositphotos
В Алматинском государственном природном заповеднике бурые медведи начали выходить из зимней спячки раньше обычного срока.

По данным фотоловушек, в 2026 году первое появление животного после спячки было зафиксировано 13 марта. В целом же пробуждение медведей в регионе традиционно приходится на период с конца февраля до середины марта.

Отмечается, что бурые медведи обитают практически во всех крупных ущельях заповедника на высоте от 1200 до 3500 метров над уровнем моря. Их можно встретить как в смешанных лиственных и хвойных лесах, так и в субальпийском и альпийском поясах.

Специалисты поясняют, что весной из-за глубокого снежного покрова медведи чаще передвигаются по южным склонам. Там снег тает быстрее, что облегчает поиск пищи.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

30.03.2026, 20:52 122231

В Алматы уборка набережной превратилась в пыльную бурю

Фото: Кадр из видео
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы заметили, что при уборке набережной спецтехника поднимает пыль в сторону жилых домов. Видео с места событий опубликовала одна из горожанок в социальных сетях.

На запрос издания sputnik.kz в акимате города сообщили, что подрядчики допустили нарушения на объекте - образование пыли при производстве работ и отсутствие пылеподавления.

В отношении подрядчиков и руководителя проекта составлены административные протоколы.

 
30.03.2026, 11:15 52891

В Алматинском зоопарке родились три амурских тигренка

Фото: Depositphotos
В Алматинском зоопарке пополнение - у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились трое тигрят.

Как сообщили в зоопарке, малыши появились на свет 11 января. Первые месяцы они провели рядом с матерью в закрытом вольере.

В настоящее время тигрятам исполнилось около 2,5 месяца. Они чувствуют себя хорошо, продолжают питаться молоком матери, но уже начинают пробовать мясо.

Отмечается, что недавно тигрята впервые вышли в большой вольер, где начали активно исследовать окружающую среду.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

15.03.2026, 17:08 71386

Как проходит референдум в Казахстане: атмосфера дня голосования

Фото: primeminister.kz
В Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. По всей стране открыты тысячи избирательных участков, куда с самого утра приходят граждане, чтобы сделать свой выбор.

В разных регионах голосование проходит в спокойной и праздничной атмосфере: на участках можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых избирателей, а также необычные образы и креативные инициативы.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

08.03.2026, 20:17 81796

Песни и цветы в пути: хор Нацгвардии поздравил женщин Астаны

Фото: Скрин с видео
В преддверии Международный женский день солисты мужского хора Ансамбль Национальной гвардии МВД Республики Казахстан устроили праздничную акцию для жительниц и гостей Астана.

Артисты выступили прямо в городских автобусах, превратив обычные рейсы в импровизированный концерт. Они исполнили популярные песни и поздравили пассажирок с наступающим праздником.

Во время выступлений гвардейцы дарили женщинам цветы и праздничное настроение.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?

      Архив опросов