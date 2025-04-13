Аким ВКО принял участие в открытии новой школы в поселке Новая Бухтарма

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе XX сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата восьмого созыва аким области Нурымбет Сактаганов представил подробный отчет о выполнении плана развития региона и исполнении областного бюджета за 2024 год. Приведенные данные свидетельствуют о значительных достижениях в экономике, улучшении качества жизни и росте бюджетных поступлений, сообщили в областном акимате.





Как отметили в ведомстве, 2024 год стал важным этапом в экономическом развитии региона. Объем инвестиций в экономику Восточно-Казахстанской области увеличился на 116%, составив 770 миллиардов тенге. В промышленности рост составил 103%, в сельском хозяйстве - 109%. Сельскохозяйственная продукция региона достигла 459 миллиардов тенге. В строительной отрасли также наблюдается положительная динамика: объемы увеличились на 114%, а 400 тысяч квадратных метров жилья были сданы в эксплуатацию.





Как известно, отличительными чертами нашего региона являются следующие факты: 40% экономики составляет промышленность, при этом более 70% обрабатывающей промышленности принадлежит одной компании - "Казцинк". В случае изменений мировой конъюнктуры только одно предприятие может нанести значительный ущерб экономике всей области. Это недопустимо, поэтому мы активно работаем над диверсификацией экономики", - отметил аким области.





Среди крупных инвестиционных проектов стоит отметить реконструкцию производственных мощностей на "ВОСТОКМАШЗАВОД" и строительство золотодобывающей фабрики в районе Самар. В ближайшие годы также планируется реализация нескольких проектов с участием иностранных инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры.





Особое внимание уделяется аграрному сектору. В 2024 году было инвестировано 22 миллиарда тенге в 15 проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на строительство современных молочно-товарных ферм. Внедрение новых технологий в области ирригации и аграрного оборудования способствует повышению эффективности сельского хозяйства.





В рамках программы "Ауыл аманаты" активно поддерживаются проекты, направленные на повышение доходов сельских жителей. В этом году для реализации аграрных инициатив выделено 4,5 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования агропромышленных проектов предусмотрено выделение 11 миллиардов тенге, что позволит финансировать 8 крупных проектов.





Значительные изменения происходят и в социальной сфере. В 2024 году завершено строительство нескольких крупных образовательных объектов, включая новые школы и детские сады. Установлено 160 спутниковых терминалов Starlink, что улучшило доступ к качественному интернет-обучению в образовательных учреждениях региона", - подчеркнули в акимате.





Также продолжает развиваться здравоохранение: в области строятся новые больницы и медицинские учреждения, внедряются современные медицинские технологии. В 2024 году запланировано завершение строительства Центра гематологии и нескольких новых поликлиник.





Отмечается, что важной частью развития региона является туризм. В Восточно-Казахстанской области реализуются проекты по строительству горнолыжных курортов и туристических баз. Развитие горнолыжного туризма с акцентом на экологические и исторические маршруты запланировано в Риддере и Катон-Карагайском районе.





Кроме того, активно развиваются транспортные инфраструктурные проекты: строятся новые мосты, дороги и аэропорты, что сделает Восточно-Казахстанскую область важным транспортным узлом на стыке двух стран - Казахстана и Китая.